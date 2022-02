Las estafas tomaron el streaming: series y documentales basadas en hechos reales

¿Qué llegarías a hacer por dinero, fama o prestigio? Mentiras, engaños, robos, fachadas y decepciones inundan las plataformas de streaming, que optan cada vez más por historias basadas en hechos reales que llegan a ser incluso más cautivadoras que cualquier ficción.

Ahora bien: ¿por qué nos cautivan tanto las historias de estafadores? Puede ser el hecho de que se inventan una vida nueva cada dos por tres y parecen salirse con la suya. Tal vez nos sorprende la desfachatez con la que se olvidan de los límites. Quizás sea porque muestran que cualquier hijo de vecino podría ser la víctima de un mentiroso serial, o más bien nos seducen aquellas que tienen como víctimas a los que gozan de mayores privilegios. De cualquier forma, por más que nos guste ver cómo escalan la endeble escalera del poder, más disfrutamos viendo la caída.

Las plataformas de streaming tienen actualmente varias opciones disponibles. Estas son solo algunas de ellas.

Inventando a Anna

La historia de Anna Delvey, o Anna Sorokin, se convirtió en un éxito de Netflix desde su estreno y desde entonces se ha mantenido entre los diez contenidos más vistos en Uruguay, según los datos que publica la plataforma. La miniserie de nueve capítulos, protagonizada por Julia Garner, sigue la historia de una veinteañera que logró engañar a los más ricos y poderosos de Manhattan haciéndose pasar por una alemana con una herencia multimillonaria, cuando realmente provenía de una familia rusa de clase media que emigró a principios del siglo.

“Toda esta historia es completamente cierta, excepto por todas las partes que fueron totalmente inventadas”, advierte la serie de Shonda Rhimes al comienzo cada episodio. La historia que inspiró la serie fue publicada en 2018 en un artículo de New York Magazine escrito por la periodista Jessica Pressler, quien además publicó otro artículo que devino en la película de Jennifer López Estafadoras de Wall Street.

Pero volviendo a Anna: fue juzgada y condenada entre cuatro y 12 años de prisión por estafar más de 200.000 dólares a hoteles, una empresa de aviones privados y otros acreedores. Al final, salió en libertad provisional en febrero de 2021 pero seis semanas después volvió a ser detenida y puesta bajo custodia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por quedarse más tiempo del que permitía su visa.

Sin embargo, lo que en realidad le interesaba era conseguir US$ 25 millones de un fondo de inversión para crear la Fundación Anna Delvey (modestia aparte): un club privado para artistas que tendría sedes en Hong Kong, Los Ángeles, Dubai y Manhattan, para cuya planificación se rodeó de los profesionales más destacados de Nueva York.

Finalmente se trata de una mujer muy inteligente que se abrió paso a base de mentiras en un mundo donde las apariencias cotizan al alza. Y, según la serie, le faltó muy poco para conseguir todo lo que quería.

Fyre: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió

En 2017 se anunció el festival de música que prometía cambiar el juego. Un mega evento en una isla de las Bahamas, que según sus promotores había pertenecido al narcotraficante Pablo Escobar y había sido clave en la ruta de la droga, repleto de modelos e influencers como Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski y Hailey Baldwin.

Un evento exclusivo para promocionar una start up que revolucionaría la industria musical donde tocarían Major Lazer y Blink 182. Con entradas que iban desde US$ 900 hasta US$ 45 mil, se vendieron en 48 horas y llegaron a alcanzar US$ 100 mil reventa. Con jets privados, yates en el caribe y cabañas VIP. Con clases de yoga, comida étnica y mucho alcohol.

Era el sueño millennial de instagram hecho realidad.

Pero lo que prometía ser el evento de la década se convirtió finalmente en un desastre de fama mundial cuando los asistentes llegaron y se encontraron con carpas de emergencia, colchones tirados en el suelo y empapados por la lluvia, sin suficiente comida ni conectividad aérea para regresar a casa.

El documental Fyre: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió narra la crónica de un fracaso anunciado. Y muestra cómo Billy McFarland, el emprendedor de 27 años que estaba detrás del espectáculo junto al rapero Ja Rule, cometió un fraude millonario por el que se encuentra en prisión.

The Dropout

Siguiendo con fraudes millennials, este documental de Hulu protagonizado por Amanda Seyfried relata la historia detrás de Theranos, la empresa creada por Elizabeth Holmes que prometía revolucionar el acceso a la salud del mundo gracias a un nuevo método de análisis de sangre que sólo requería de unas gotas.

Quien en algún momento fue considerada la heredera de Steve Jobs rápidamente captó la atención de inversores en Silicon Valley en 2003 y se convirtió en multimillonaria. Pero todo cayó cuando The Wall Street Journal publicó una investigación que aseguraba que su método no era tan infalible como aseguraba. A principios de este año Holmes fue declarada culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para defraudar a los inversores.

Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores

Un supuesto espía del MI5 recluta a un joven estudiante en un bar, durante la época en la que el miedo por los atentados del Ejército Republicano Irlandés (IRA) tensaban a la población. Pero Robert Hendy-Freegard fue en realidad un estafador que se hacía pasar por un espía británico para engañar a sus víctimas con el objetivo de sacarle dinero a sus familias.

La serie documental muestra los testimonios de las personas que se encargan de contar cómo este hombre les arruinó la vida haciéndoles pensar que formaban parte de operaciones encubiertas, aislándolos de sus seres queridos y asegurando que si no seguían sus instrucciones sus vidas estarían en peligro.

Desde jóvenes que pasaron años huyendo de un peligro que no existía, pasando por la búsqueda desesperada de un padre por su hija, hasta los testimonios de los hijos de una mujer que desapareció con el estafador y desde hace siete años no saben dónde se encuentra.

The lady and the Dale: una mentira sobre ruedas

La nueva serie documental de HBO toma giros sorprendentes. Producida por los hermanos Duplass, sigue a Elizabeth Carmichael y su vehículo de tres ruedas:The Dale. Un automóvil que en plena crisis del petróleo en los Estados Unidos, en la década de 1970, se convirtió en el objeto de deseo de muchos norteamericanos por su particular diseño y por la promesa de recorrer más de 100 kilómetros con apenas un galón de gasolina.

Con su cara en las portadas de los diarios y las revistas, se terminó descubriendo el secreto de su negocio y su fascinante historia personal. La miniserie documental de HBO cuenta - con recursos narrativos que van desde el collage hasta imágenes de la época, audios de Liz y el testimonio de su familia - la historia de la mujer trans que desafió a Henry Ford y a toda la industria automovilística pero deja en claro que aquello del "sueño americano" es solo para unos pocos.

El estafador de Tinder

¿Cuánto estás dispuesto a dar por amor? Esta serie documental de Netflix deja en evidencia que la suma que puede pagar un corazón es millonaria, incluso cuando no se tiene un peso.

El estafador de Tinder también se posiciona entre los contenidos más vistos de Netflix en Uruguay y cuenta cómo Simon Leviev engañó a decenas de mujeres después de enamorarlas.

La historia, que se volvió viral y cambió el temor de salir de una app de citas con el corazón roto por la posibilidad de salir estafado, da cuenta de una investigación periodística que reveló el modus operandi de un hombre que valiéndose de su encanto se hacía pasar por el hijo de un magnate de la industria de los diamantes y ante la supuesta amenaza de sus "enemigos" le pedia dinero a las mujeres que conocía en Tinder.

Las víctimas llegaron a sacar préstamos para enviarle el dinero que él finalmente usaba para mantener su fachada millonaria y perpetuar el engaño mientras conseguía nuevas víctimas. Hasta que tres mujeres se conocieron y decidieron "estafar al estafador".

La serie estima que Shimon Hayut, el verdadero nombre del timador, robó US$ 10 millones de mujeres que buscaban una pareja en línea. Pero en los últimos días, luego del nivel de exposición que alcanzó la serie, negó públicamente ser "un fraude".

La serpiente

Es la historia de un estafador y asesino serial. Esos personajes sin escrúpulos que a uno le gustaría que fueran producto de la imaginación, pero no lo son. La serpiente, una coproducción de BBC y Netflix, cuenta la historia de Charles Sobhraj, un criminal que durante los años 70 logró burlar a las autoridades mientras se aprovechaba de los turistas en el sudeste asiático.

Sobhraj decía ser un comerciante de joyas y obligaba a los extranjeros a traficar su mercancía. El problema llegaba cuando se negaban o descubrían la verdad.

En 2003 fue arrestado en Nepal, declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Connie Jo Bronznich, una mochilera estadounidense a la que había matado en el país y su compañero Laurent Carriere. Sin embargo sigue negando las acusaciones en su contra.