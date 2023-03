Las exportaciones de bienes descendieron 8% en febrero

Las ventas al exterior de bienes tuvieron un descenso en el segundo mes del año. La retracción se debió, fundamentalmente, a las menores exportaciones de carne vacuna, madera y subproductos de madera, subproductos cárnicos y arroz.

Las colocaciones en febrero, incluyendo zonas francas, alcanzaron los US$ 939 millones con una baja de interanual de 8%. En el segundo mes del año se revirtió el leve crecimiento de 2% verificado en enero. El año pasado cerró con un aumento de 16,5% y exportaciones por US$ 13.356 millones. Fue el máximo histórico registrado con dos períodos diferentes en el año, ya que el impulso se verificó en la primera parte del año para luego tener cuatro caídas consecutivas entre setiembre y diciembre.

El dato negativo tuvo como principal factores una disminución de 21% de las exportaciones de carne vacuna.

El descenso más marcado se verificó en las realizadas a China, con una caída de 36% en la comparación con febrero de 2022. Igualmente, la carne fue el producto más vendido con US$ 196 millones.

El segundo producto fue la celulosa con un aumento de 38% y ventas por 173 millones. La celulosa representó el 15% del total exportado.

Los productos lácteos se ubicaron en el tercer lugar con US$ 73 millones. En este caso hubo una baja de 11% en la relación interanual. Uruguay XXI señaló que las colocaciones de leche, leche en polvo y nata cayeron de US$ 56 millones a US$ 46 millones.

Piqsels

Exportaciones de febrero

Luego se ubicaron los concentrados de bebidas con exportaciones por US$ 59 millones y aumento de 11%.

Destinos

El principal comprador de viene uruguayos fue Brasil con US$ 143 millones en febrero, lo que marcó un crecimiento de 25%. Los productos más exportados fueron los vehículos con US$ 25 millones, productos lácteos con US$ 25 millones, plásticos con US$ 19 millones, malta con US$ 14 millones y trigo con US$ 10 millones.

Las ventas a China continuaron en descenso con transacciones por US$ 138 millones en febrero de este año y una baja interanual de 38%. Los principales rubros exportados fueron la carne vacuna con US$ 94 millones, subproductos cárnicos con US$ 14 millones, madera por US$ 8 millones, carne ovina y caprina con US$ 6 millones y lácteos con US$ 5 millones. En todos los casos las exportaciones tuvieron descensos interanuales.

El tercer destino fue la Unión Europea (UE) con US$ 85 millones y suba de 7%. El producto principal fue la carne vacuna con US$ 43 millones. Madera y productos de madera duplicaron sus exportaciones en la comparación con febrero de 2022 y llegaron a US$ 14 millones.

Estados Unidos quedó en el cuarto lugar. Las exportaciones fueron por US$ 52 millones y aumento de 5%. Los tres principal rubros fueron la carne vacuna con US$ 24 millones (crecimiento de 19%), subproductos cárnicos con US· 13 millones (más 12%) y madera con US$ 8 millones (suba de 2%).

En el quinto lugar se ubicó Argentina con exportaciones por US$ 32 millones y una disminución de 26%. Los principales productos fueron las autopartes con US$ 6 millones, vehículos con US$ 5 millones y pinturas y barnices con US$ 3 millones.