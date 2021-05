Las hijas del Cholo Simeone le pusieron ternura al festejo de Atlético

El festejo del campeonato de Atlético de Madrid tuvo un momento de ternura cuando las hijas del entrenador Diego Simeone irrumpieron en plena entrevista que le realizaban a su padre y terminaron cantando junto a él.

Las pequeñas Francesca y Valentina se metieron en plena nota, la que continuó con una de las niñas en los brazos del presentador y con la otra en los del DT argentino.

“Nunca me había pasado algo así”, comentó el periodista mientras las pequeñas jugaban con el micrófono.

Simeone les preguntó a sus hijas qué eran ellos y las niñas respondieron: “Somos un equipo”, mostrando que el DT lleva adelante esa idea tanto en la cancha como en su hogar.

Luego, las dos niñas cantaron junto a su padre una de las acciones de Atlético, club del que no hay dudas de que son hinchas.

Simeone junto a Carla Pereyra y sus hijo Giuliano, Francesca y Valentina

Francesca (4 años) y Valentina (2) son las hijas más pequeñas de Simeone, (51), fruto de su relación con su actual compañera, Carla Pereyra (33).

Con su anterior pareja, Carolina Baldini (44), tuvieron tres hijos varones: Giovanni (25), quien es atacante y compañero de Diego Godín, Nahitan Nadez y Gastón Pereiro en Cagliari de Italia; Gianluca (22), delantero en Ibiza de España; y Giuliano (18), que juega en las formativas de Atlético.

El Cholo sigue en Madrid y elogió a Suárez

En los festejos del sábado, preguntado por si continuará la próxima temporada en Atlético, el Cholo afirmó: "Tengo un año mas de contrato, así que no hace falta respuesta".

El festejo de Simeone en Valladolid

Además, recordó: "Aquella tarde cuando nos estábamos yendo del (Estadio Vicente) Calderón y hablaba para la gente diciendo que me iba a quedar porque veía que el club tenía futuro y me pone muy contento ver que no me había equivocado".

El técnico rojiblanco se mostró especialmente orgulloso del "crecimiento constante que hay” en el equipo. “Esa transición que pasábamos la temporada pasada, reflejada este año en que es volver a salir campeón", añadió.

Simeone alabó a su "elenco de futbolistas que lo dieron todo" y se detuvo en Luis Suárez, del que afirmó que "es un hombre de raza, desafiante, un goleador, un tipo que ante la salida de un extraordinario club como es el Barcelona dijo quiero seguir mostrando que estoy vigente".

Simeone y su cuerpo técnico, junto al uruguayo Profe Oretga

"Y el equipo lo ayudó, él se involucró, se sintió muy cómodo y por eso acabo haciendo una temporada fantástica", afirmó Simeone.

"Venimos de un año muy duro, para el mundo, para la sociedad, difícil para todos los equipos y en un año tan difícil salió campeón el Atlético", afirmó en rueda de prensa.

"Y eso tiene una marca, habla de que el club y el equipo está hecho de otra cosa, en las dificultades, cuando parece todo imposible... El coronavirus, las lesiones, no hay gente en los estadios... 31 fechas primeros", relató Simeone.