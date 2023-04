¿Las jineteadas tienen futuro? Asesor de Presidencia dice que no, pero legisladores defienden tradición

El asesor de Presidencia y exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Gastón Cossia, dijo en Informativo Carve que “no hay ningún tipo de regulación” en las jineteadas y señaló que no ve mucho futuro a esta práctica, por lo menos, en Montevideo. El INBA pidió detalles a la Intendencia de Montevideo, que organiza la Semana Criolla, tras la muerte de un caballo el primer día del evento.

Sin embargo, en el mismo oficialismo, los senadores Sebastián Da Silva y Guillermo Domenech, que integran la Comisión de Ganadería, defendieron las jineteadas.

Da Silva y Domenech defienden las jineteadas

"Soy una persona de campo. Las jineteadas son la demostración de una destreza que es imprescindible para trabajar en el campo", dijo a El País el cabildante Domenech. Para el legislador, la muerte del caballo el primer día de la Semana Criolla fue un "accidente como puede suceder en el deporte o en cualquier otra actividad".

Por su parte, el senador nacionalista se manifestó como un "defensor de todas las tradiciones culturales" y las criollas son de las "más uruguayas". "Juntan a las familias y muestran la destreza gaucha atrás de un bagual", dijo Da Silva. Al igual que Domenech, consideró que la muerte del animal el domingo fue un "accidente", "excepcional", que todos "lamentan".

Da Silva está a favor "hoy, mañana y siempre" de las jineteada porque es "una de las cosas más representativas del ADN uruguayo". El senador indicó que los caballos que participan del evento en la Rural del Prado tienen un "cuidado y preparamiento especial".

Antes de hablar en Informativo Carve (radio Carve) este martes, Cossia, asesor de Tenencia Responsable y Bienestar Animal en Presidencia, había dicho en Radio Sarandí que se debía generar un "marco regulatorio" en las jineteadas, actividad que "implica de por sí un maltrato", y planteó la idea de hacer un debate "con quienes están a favor y en contra" para analizar esta actividad, según consignó el citado medio.

Da Silva contestó que las jineteadas tienen una "sobrerregulación". “Se puede regular todo menos los corcovos y la Ley de Gravedad, que es cuando un caballo o jinete cae", continuó. El senador dijo que los caballos de la Criolla "no sirven para otra cosa: el destino de ellos, si no es arriba de una pista, es un frigorífico". “La sociedad uruguaya no es la sociedad animalista”, afirmó el nacionalista.

Otra sensibilidad

Tras la muerte del caballo, la ONG Plataforma Animalista exigió que se suspendiera la Semana Criolla. Este miércoles a las 19:00, junto a la organización Libera!, se manifestará en la Rural del Prado. En diálogo con El Observador, Pablo Barletta, titular de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, desechó la idea de suspender el evento y detalló los cuidados que tiene la organización con los animales.

Cossia dijo que "los espectáculos que se basan en el sufrimiento y en el maltrato tienden a desaparecer". Más allá de los cuidados de la comuna –destacados por el asesor de Presidencia– "lesionados y muertes va a seguir habiendo, y el descontento va a ir creciendo como ha pasado en todo el mundo y pasa en las sociedades urbanizadas y en las capitales nacionales".

Cossia recordó que la Criolla está en su edición 96° y que la "sensibilidad social" ha cambiado en los últimos cien años. Apuntó además a que en Montevideo, especialmente, las personas no están acostumbradas a ver este tipo de actividades.

"Hay lugares en donde justifica y otros no, porque genera este tipo de reacciones". "Estos días ha habido situaciones que no deberían existir, que son de enfrentamientos", como “movilizaciones" en la puerta de la Rural o "debates en la Junta Departamental".

"Cuando se ve que un animal se lo golpea, se lo ata, se le vendan sus ojos, se le hace hacer algo de manera forzada, muchas personas reaccionan de una manera diferente de lo que reaccionaban hace 100 años", alegó el exdirector ejecutivo del INBA.

Si muere un animal "muchas personas no justifican la actividad cuando la finalidad es el divertimiento, una finalidad lúdica".

El asesor planteó la pregunta de "¿hasta dónde la cultura puede tener este manejo de los animales que implique el sufrimiento o el maltrato?".

Sin regulación

Pero más allá del "debate de fondo de si es pertinente o no hacerlo", como en "Montevideo, donde hay un gran rechazo", a lo largo de todo el país, en las jineteadas "no hay ningún tipo de regulación".

Hay una ley que "declara las destrezas criollas como deporte nacional, pero nunca se reglamentó".

"La legislación establece que el INBA tiene que ser notificado cinco días antes por cualquier tipo de espectáculos que involucre animales. Este tipo de actividades no comunican nada", afirmó Cossia.

"Lo que aquí se necesita es que se organicen. Todas las instituciones que tratan de hacer este tipo de competencias que formen una asociación una federación a nivel nacional, porque así lo han hecho otras actividades ecuestres. No hay una interlocución para poder generar esta regulación. Queda en actividades que se hacen esporádicas, autoconvocadas en distintos puntos del país todos los fines de semana", declaró este martes. "En la mayoría de los casos no hay ni veterinarios", afirmó.

Respecto a la Semana Criolla en Montevideo, Cossia dijo que "es uno de los eventos de la región que consiste en los mayores premiso, en más de 500 caballos, cientos de jinetes, da un nivel de competitividad que aumenta los riesgos".

INBA pidió detalles a la intendencia

Tras la muerte del caballo este domingo, que sufrió un traumatismo de cadera mientras participaba del ruedo, el INBA pidió "detalles" de lo sucedido –y sobre la integración del cuerpo veterinario que trabaja en el evento– a la Intendencia de Montevideo, informó El País y confirmó El Observador con la presidenta del instituto, Marcia del Campo.

Como había señalado Cossia, la notificación al instituto bajo la órbita del Ministerio de Ganadería "se debe hacer mínimo cinco días hábiles antes del inicio del evento y completando ese trámite en línea", recordó Del Campo. La comuna lo realizó una vez superado el plazo.

"Hubo un incumplimiento de esa normativa en tiempo y forma", afirmó la directora del INBA a El Observador.