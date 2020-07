Las marcas que dominan el mundo en 2020

De acuerdo con el informe 'BrandZ Top 100 Global de las Marcas Más Valiosas', la multinacional tecnológica Amazon es, por segundo año consecutivo, la marca más valiosa del mundo. Con un valor de marca de US$ 415,9 mil millones, el grupo de Jeff Bezos sigue reinando por encima de marcas como Apple, Microsoft o Google.

También al igual que el año anterior, Apple ocupa el segundo lugar del ranking, con un valor de US$ 352,2 mil millones. Microsoft, con US$ 326,5 mil millones, le ha arrebatado el tercer puesto al gigante tecnológico Google , que ha descendido al cuarto lugar del ranking, con un valor aproximado de US$ 323,6 mil millones.

Mientras que el top ocho está dominado por marcas estadounidenses y chinas, dos empresas españolas han logrado abrirse paso en el ranking. La primera marca española del top 100 mundial es la cadena de tiendas de moda Zara (puesto 57), evaluada en US$ 21,3 mil millones, seguida de Movistar en el puesto 80.