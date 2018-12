Las mejores opciones del mundo mágico de Lego para regalar en estas fiestas

Autolavado con cepillos giratorios LEGO® Friends: U$S 64

Después de un emocionante día de competiciones, pasa por el Autolavado con Cepillos Giratorios LEGO®Friends (41350) para dejar el kart de Mía como nuevo. Gira la rueda roja para hacer pasar el kart lentamente bajo el gran cepillo giratorio. Cuando esté limpio y seco, llena el depósito en el surtidor de gasolina y cómprate un café y un cruasán en la tienda. ¡Mía ya está lista para la acción otra vez!



Gran comedor de Hogwarts: U$S299

Construye y recrea el mágico universo de fantasía en torno al que gira la saga cinematográfica de Harry Potter™ con el detallado kit de construcción LEGO® Harry Potter Gran Comedor de Hogwarts™ (75954)! Sus 4 plantas albergan una chimenea, bancos, mesas y estandartes reversibles con los emblemas de las casas; cuenta también con la torre de la Gran Escalera, con una escalera de caracol, una sala de pociones, una sala del tesoro, el Sombrero Seleccionador, el Espejo de Oesed y un montón de accesorios y artefactos mágicos. Este fascinante castillo de juguete permite interpretar emocionantes historias e incluye 10 minifiguras y modelos para construir de un Basilisco y Fawkes™, así como figuras de Hedwig™ y Scabbers™.

Caja de ladrillos creativos del Unirreino LEGO® Unikitty™: U$S120

Canaliza la alegría y la creatividad de Unikitty™, y construye todo un Unirreino con la divertida Caja de Ladrillos Creativos del Unirreino LEGO® Unikitty™! (41455). Sigue las guías para construir a tus personajes favoritos de la serie para televisión Unikitty™! y pronto estarás creando todo tipo de locas figuras inventadas por ti. Incluye también instrucciones para crear lugares y escenarios especiales de todo el reino, como el Castillo de Unikitty, que contribuirán al desarrollo de tu imaginación. Con esta caja especial de ladrillos, ¡las opciones de construir diversión y felicidad son infinitas!

Camión de pizza LEGO® City: U$S57

Abre el Camión de pizza y prepárate para recibir algunos pedidos! Coge la masa y comienza a hacer una pizza. Corta un pedazo y sírvelo al hambriento cliente antes de meter un par de pizzas recién hechas en sus cajas para repartirlas con la moto. ¡El almuerzo está servido!

Arco del Triunfo LEGO® Architecture: U$119

Recrea el esplendor de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo con este magnífico modelo LEGO®. El Arco del Triunfo fue encargado por Napoleón Bonaparte en 1806 para conmemorar los logros militares de las tropas francesas. Basado en el diseño original del arquitecto francés Jean-Francois Chalgrin, se completó en 1836 y sigue siendo un referente arquitectónico que recibe más de 600.000 visitantes al año. Este detallado modelo destaca los relieves de la estructura y sus pilares decorados con estatuas, con sutiles colores que aportan calor y resaltan sus enérgicas líneas, curvas y contornos. Incluye además una placa dorada para representar la Tumba al Soldado Desconocido y una interpretación LEGO de la llama eterna, que se reaviva en París cada tarde en homenaje a las víctimas de guerra.

Maletín creativo LEGO® Classic: U$S57

Diviértete manteniendo organizados tus ladrillos LEGO® con el útil y resistente Maletín creativo LEGO Classic. ¡Abre la caja amarilla y contempla los ladrillos de colores! Pásalo en grande después creando simpáticas criaturas, divertidos coches, acogedoras casas o cualquier otra cosa que puedas imaginar. Cuando acabes, coloca los ladrillos a tu manera en sus compartimentos, ¡y llévatelos adonde quieras!

Baby Up y Lego Store se aliaron con Scotiabank

A partir de ahora los clientes del banco pueden acceder a un 15% de descuento con las tarjetas de Crédito y Débito y hasta un 25% off con las Gold, Platinum o Débito Premium. Una razón más para elegirlos. Encontrá los locales de Baby Up en Centro (Carlos Quijano 1326 esq. 18 de Julio), Costa Urbana Shopping (Avda. Giannattasio esq Avda. Aerosur. Local: 138/139), Nuevocentro Shopping (Avda. Luis Alberto de Herrera y Bvar. Artigas. Local 130) y Carrasco (Mones Roses 6661 esquina Arocena). Visitá Lego Store en Montevideo Shopping (Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 1290. Local 405