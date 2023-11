Las micro y medianas empresas representan el 99,79% en Maldonado

El Programa Sembrando realizó en Punta del Este un seminario con el objetivo de favorecer y estimular el espíritu emprendedor, donde asistieron cientos de participantes de la zona sureste del país y contó con la presencia de su directora Lorena Ponce de León.

"Con respecto a Maldonado", dijo Ponce de León, "hay 15.483 Mipymes activas y las micro y medianas empresas representan el 99.79% del total de las empresas del departamento”.

El evento conto con varios expositores, fundamentalmente en el área marketing, comunicación, proceso, finanzas, y calidad de gestión, pero también hubo presentaciones de empresarios o casos de éxito. El más destacado fue el realizado por empresario argentino Alejandro di Tullio, director de Chacra La Anyta, emprendimiento olivícola que tiene 10 años en Maldonado y ha tenido un crecimiento constante desde los 13.000 kilos de aceitunas en su primera cosecha hasta los 500.000 kilos que alcanzará en este 2023, entre plantaciones propias y las que gerencia.

Otro de los casos que es el de la brasileña Ana Raab, residente desde hace más de 15 años en Punta del Este y que creo en el 2019 Amo Cartón, una iniciativa que tiene como objetivo realizar juguetes en cartón, El Observador converso con la emprendedora: ¨Tengo un emprendimiento que se llama Amo Cartón, y saque varias ideas, pautas que había. A mi particularmente me interesó como gestionar con el cliente, y la parte de internet, que a mí me encanta. Como tengo un emprendimiento de niños y la (pagina) web para adultos, me encanto esas recomendaciones que dieron. Y el valor del producto me pareció interesante. Yo cree una cosa que es diferencial y yo tengo que saber vender ese valor. Estas charlas para mí son importantes. Y como emprendí acá y recibí un premio, valoro mucho Sembrando que impulsa mucha gente y que hay mucha que necesita como yo necesité y como sigo necesitando y quiero tener más incentivos, apoyo mucho este tipo de eventos¨

¨Obtuve el premio ANDE, que apoya Sembrando en el 2021. Todo el mundo que tenga una idea y quera desarrollar, hay que postilarse en los incentivos que hay en Uruguay, que es fantástico que hace que el país crezca en todos los roles que hay. En mi país (Brasil) no veo eso, entonces me parece que es divino ese tipo de incentivos y obvio que doy trabajo para uruguayos también, y vivo acá y me encanta¨