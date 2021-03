Las normas del saber, estar

La familia es la base de toda sociedad organizada y en ella nos forjamos las personas para poder desempeñarnos en la vida cotidiana. Es preciso afirmar que la educación, las normas del comportamiento social se encuentran en su base misma.

Todos somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Somos protagonistas de un tiempo único e irrepetible que nos toca vivir. No se puede opinar que una persona no es educada porque no procede como nos gustaría. ¿Cuál es el patrón para hacer ese juicio? Hay una forma de vivir, de trabajar, de sonreír. Es aquella que ha hecho carne en nuestra carne en el hogar de nuestros padres y es la misma que nosotros debemos transmitir a quienes están cerca nuestro.

Como madres, como padres, como educadores, estamos empeñados en una tarea gigantesca. Se trata de enseñar a incorporar actitudes de vida, a vivir las virtudes humanas para que asentadas definitivamente permitan crecer armónicamente y den a las personas seguridad. Cuando las virtudes están incorporadas el orden no será algo impuesto. Todo se moverá con gracia, con elegancia. Se vivirá con fundamento y, con la misma facilidad de los pasos de una danza o los movimientos de un juego, se repetirán acciones. Serán hábitos incorporados que harán huir de esa tremenda dicotomía entre el llamado comer “fino” y el comer sin cuidado; entre la postura rígida en una recepción y el desarreglado estar diario.

Somos animales racionales, pero nada menos y nada más que con un chispazo divino en nosotros que es la inteligencia. Por eso, buscamos siempre formas que expresen el cuidado, la atención, la delicadeza. La cortesía ayuda nuestra existencia en este paso por la Tierra. La gran Teresa de Jesús lo denominó “en una mala noche en una mala posada”. Esta vida nuestra, breve, tiene necesidad de la cortesía. Exige tiempo para cultivarnos. Es virtud y es también un arte. El arte de embellecer la vida con ella dejando muchas veces atrás lo propio. En un tiempo se dijo que la cortesía era el modo de ser del hombre de buena educación. Ahora podemos decir, sin equivocarnos, que la cortesía auténtica es la expresión de atención a la persona humana. Si compro una cosa y pago su precio tengo derecho a que se me haga entrega de la misma. Nosotros cuando actuamos con cortesía no procedemos así porque tengamos obligación de hacerlo sino por que queremos.

Vamos a pensar por un momento, en aquella niña de otro tiempo. Ella tenía que brillar por el arte de la conversación. No importaba tanto el contenido como el tono apropiado de la voz.

La educación se da, en primer término, en la familia. La tarea se basa en la convicción que cada individuo es una personalidad irrepetible. Por eso, una educación debe tener en cuenta la totalidad de la persona humana: su cuerpo y su espíritu. Los modos y las costumbres varían con el tiempo. La educación y la cortesía se adaptan a ella.

El saber estar con prestancia, el estar presentable, el saber vestir, saber saludar, saber invitar, saber recibir, despedir, acompañar. Saber escribir, saber conversar, saber regalar, saber agradecer, saber comportarse en diversas actividades, saber sentase a la mesa y saber comer... Son todos versos de un mismo poema. Antes los llamábamos “comportamiento social”. Ahora son normas del saber estar. Y en paz.