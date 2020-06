Las nuevas series para bancar el invierno y el regalo posta para mamá

Hola querido comensal de Pícnic! Hoy te propongo celebrar las pequeñas y grandes cosas de la vida, y en esa categoría se incluye hasta el ahora polémico día de la Madre, porque de hecho no sabemos a ciencia cierta si ya fue o si será este domingo. Pero ese es solo un detalle. Celebremos que en este país, de a poco y con cuidado, podemos comenzar a reconectarnos en vivo y en directo. Esta semana leí una nota del New York Times que ahonda en el placer y la necesidad de abrazarnos. ¿Habías pensando en el poder de un abrazo hasta que una pandemia nos obligó a distanciarnos? Una mujer de Canadá ansiaba tanto abrazar a su mamá que creó un “guante de abrazo” con una lona de plástico transparente. Mirá el video. Hoy te convido a probar abrazos, nuevas series y películas, danzas maravillosas, a descubrir recetas, piques tecnológicos y más. Y te soluciono el regalo de la madre con una guía completita para todos los gustos y bolsillos. Soy Carina Novarese y me encantaría que me ayudaras a hacer este Pícnic! con tus sugerencias. Escribime por acá.