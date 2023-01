Las planillas de gastos con las que José Fuentes armó el plantel de Nacional para 2023

En una larga entrevista con Referí, el presidente de Nacional José Fuentes se refirió al manejo de las finanzas en los clubes y cómo se desenvuelve en ese tema en los tricolores.

El mejor dirigente del Campeonato Uruguayo de la temporada 2022, en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, se detuvo en detalles importantes del día a día del club.

Aquí un adelanto de la charla que se publicará este sábado:

¿Hasta dónde ingresa en las negociaciones de los pases?

Hasta el fondo. Inicio, hago el seguimiento y lo termino.

En el fútbol uruguayo existe la fama de que a los dirigentes no les duelen los pesos que gastan, porque atrás viene alguien que va a pagar. ¿Le duele cada peso que gasta en Nacional?

Claro que me duele, y es como si gastara dinero mío. Y sabés cuál es la ventaja, que toda la vida administré dinero de los demás. También en mi vida personal soy austero y si hoy puedo darle todas estas horas al fútbol es porque lo poco que he ganado lo he ahorrado. Además, cuido el dinero en el club porque llegar a esta situación nos costó muchísimo. Nacional estaba seriamente comprometido. Y también tengo a (Gonzalo) Lucas que me respira en la nuca, porque tenemos una tablita, de la que no te voy a mostrar el detalle (revisa en su escritorio y saca tres hojas que despliega sobre la mesa), en la que comparo lo que gastamos el año anterior y este, jugador por jugador y voy viendo lo que se gastó y hasta dónde puedo gastar.

¿Gastaron más en jugadores en 2023 que en 2022?

Los números están iguales que el año pasado. Sin dudas es importante, pero en este asunto quiero detenerme en un detalle que es clave: considero que administramos muy bien, pero también hay que entender que el fútbol no es una ecuación matemática. Yo venía de la banca y estaba acostumbrado que dos más dos es cuatro. Cuando entré en el fútbol me encontré con que dos más dos no es cuatro, y ahí plantee mis grandes discusiones, hasta que un día lo entendí y a partir de ese momento resultó más sencillo entenderlo todo. En un club de fútbol lo que hay que hacer es ganar títulos. Cuando ganás títulos todo luce. La piscina que inauguramos en el club social es una como hay 100, pero después de salir campeón es mucho más linda que las otras 99. Vos tenés que generar eso y renovar la ilusión. Si en el fútbol no renovás la ilusión, no entendiste nada. Todos los años tenés que renovar la ilusión con los jugadores que traés, con los que subís, y el hincha también tiene la necesidad de renovarla y por eso siempre te pide más en el período de pases, cuando saliste campeón. El hincha quiere que traigas nuevos jugadores, porque también en su fantasía considera que esos nuevos jugadores van a hacerlo ganar más. Por tanto, si no entendés eso, es muy difícil. El equilibrio está entre administrar y renovar la ilusión.