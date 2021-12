Las prioridades que realmente importan en diciembre

Es día de Pícnic!, que sigue en modo “Diciembre supervivencia” porque estamos todos un poco agotados (tal vez incluso un poco más que en cualquier otro fin de año) y un poco ansiosos por lo que sea que nos traiga el 2022, luego de un año duro y un 2020 en el que muchos conocimos el verdadero significado de pandemia. Por eso, de nuevo, intentaré restar pesos inútiles que cargamos sobre nuestras espaldas y espíritus, que solo nos confunden, aunque frecuentemente creemos que nos hacen más responsables.



Casi todo en mi vida ha estado guiado por un propósito, tan pequeño como ordenar el placard para encontrar la ropa o trabajar en un proyecto que me llena de entusiasmo y orgullo profesional. Tener propósitos es buena cosa, pero que se conviertan en cargas innecesarias, no tanto. Tal vez el problema no sean los propósitos sino lo que esperamos de ellos.



En todo esto pensaba mientras veía el documental Sky Ladder (Netflix), la historia de un artista chino particular, porque su arte se ve pero muchas veces desaparece. Cai Guo-Qiang hace arte con fuegos artificiales y en 2015 se planteó un propósito que tal vez para muchos es una tontería: llegar al universo con una escalera de 500 metros construida de fuegos artificiales. Spoiler alert: lo logró pero sin muchos bombos y platillos, porque eligió hacerlo en la aldea de su abuela, sin medios ni audiencias masivas.



Creo que a veces necesitamos un recreo de los propósitos “serios”. En días como estos necesitamos el propósito de dormir la siesta, de salir a caminar, de tomar un café con una amiga, de tirarte durante muchas horas en el sofá a ver una catarata de películas, de escuchar música con los ojos cerrados. Estos propósitos “light” son los que nos ayudan a reconstruir las sinapsis cerebrales que nos quemó el año que pasó. Son los que nos curan el alma y nos ayudan a que reviva la creatividad y la innovación de la que todos somos capaces.



Mi propósito light de no hacer nada productivo durante un sábado de tarde me llevó a conocer a un artista cuyos propósitos seguramente fueron rechazados mil veces, pero que ahora cuenta su historia y es reconocido mundialmente como un innovador. ¿Qué estás haciendo en estos días para bajar revoluciones? Soy Carina Novarese y siempre te leo si me escribís a este mail.