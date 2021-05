Las pruebas de Cappuccio para buscar la mejor versión de D’Alessandro

El ingreso de Andrés D’Alessandro en el segundo tiempo del partido de este domingo ante Progreso y los minutos que jugó fueron los mejores del argentino desde su llegada a Nacional, por sus buenas participaciones ofensivas.

En el medio del frío y el viento que azotaba al Paladino, el Nene hizo su debut en el Campeonato Uruguayo en el minuto 74, cuando dio sus primeros pasos con sus botines blancos en el césped embarrado de La Teja.

Nacional ganaba 2-1 y le faltaba el toque final para cerrar el marcador, luego de que Progreso bajara la intensidad de sus llegadas al haber quedado con 10 jugadores por la expulsión de Rodrigo Rojo.

Staff Images / Conmebol

D'Alessandro y la pelota en La Paternal

Con espacios para avanzar del medio al área y muchas veces sin marca, D’Alessandro tuvo muy buenas intervenciones.

El argentino fue socio de su compatriota Leandro Fernández en una jugada en la que el delantero pudo haber marcado un golazo, con toques cortos en el área y un último enganche casi dentro del área chica, que definió mal.

También tuvo un buen remate al arco que tapó Rodrigo Formento y en el que en el rebote llegó el gol de Alfonso Trezza para el 3-1 con el que se cerraría la historia.

Además, el 10 tricolor metió una habilitación notable para Ignacio Lores, cuyo remate fue desviado por el arquero. El argentino hizo la pausa, pisó la pelota hacia atrás, como cuando hacía “la boba”, su característica jugada, y lanzó el sorpresivo pase para el ex Wanderers, quien también entró en el segundo tiempo.

Staff Images / Conmebol

Andrés D'Alessandro

Fueron poco más de 15 minutos en los que D’Alessandro estuvo muy activo y preciso, dando una gran mano para cerrar el partido y para que Nacional consiguiera el primer triunfo del Apertura.

La forma en que se presentaba el partido, con pista libre para atacar, y la suma de minutos y conocimiento con sus compañeros, hicieron que el argentino dejara una muy buena imagen.

Así lo administró Cappuccio

El ingreso de D’Alessandro en los minutos finales del partido de este domingo a los hinchas bolsos les hizo recordar a los últimos años de carrera de futbolista Álvaro “Chino” Recoba, hoy segundo asistente técnico el plantel principal, cuando entraba en los últimos minutos de los partidos y colaboraba para liquidar los juegos con sus asistencias o tiros libres.

En esta nueva temporada, el entrenador Alejandro Cappuccio ha probado al argentino en distintos momentos del juego, buscando que su rendimiento sea el más redituable para el equipo.

Staff Images / Conmebol

D'Alessandro en el Parque

En el primer partido del año, el 20 de abril por Copa Libertadores ante Argentinos Juniors en La Paternal, D’Alessandro, que no pisaba una cancha desde diciembre, jugó los 90 minutos y terminó exhausto, acalambrado, lo que encendió las alarmas, si bien luego se confirmó que no había tenido lesiones. Nacional perdió 2-0 en un juego en el que pagó caro sus errores defensivos; buscó descontar, pero no tuvo buena generación ofensiva.

Luego, el 28 de abril, fue al banco de suplente en el 4-4 ante Atlético Nacional en el Gran Parque Central y no ingresó.

Reapareció para la final de la Supercopa Uruguaya ante Wanderers, el 2 de mayo en el Centenario, donde fue titular y jugó hasta los 61 minutos. Estuvo activo y tuvo una buena chance de gol que fue salvada por la defensa bohemia.

Staff Images / Conmebol

D'Alessandro ante Católica

Días después, el 5 de mayo, ingresó en los últimos 28 minutos del partido ante Universidad Católica de Chile, en Santiago, donde fue muy golpeado. Le tocó entrar en un partido durísimo, con un ambiente caldeado, en el que Nacional fue superado por 3-1.

Para el siguiente encuentro, ante Atlético Nacional de Medellín, Cappuccio decidió reservarlo y no llevarlo a Colombia.

D’Alessandro volvió jugar la semana pasada, el 18 de mayo, como titular ante Universidad Católica, en la victoria tricolor por 1-0 ante los chilenos, con un gol que llegó en la primera mitad, en los minutos que el 10 estuvo en cancha ya que fue sustituido en el entretiempo. Tuvo una buena jugada colectiva con Gabriel Neves, pero también tuvo algunas pelotas perdidas.

Y su última presencia fue la de este domingo en La Teja, donde tuvo su debut en el Apertura. Cappuccio comenzó con el argentino en el banco de suplentes y le dio la titularidad a Trezza, el juvenil que lo había reemplazado ante Católica y que tiene más recorrido.

Staff Images / Conmebol

El Cabezón con Ocampo y Neves

El gol del floridense, el primero que marca en el Uruguayo, festejado junto a D'Alssandro, también hizo recordar a anteriores sociedades de veteranos y juveniles, como, por ejemplo la de Ángel “Matute” Morales y Nicolás Lodeiro, y otras, en la que experientes, como Marcelo Gallardo o Recoba, o más acá en el tiempo Gonzalo Castro o Gonzalo Bergessio, comparten equipo con juveniles del club, los que se potencian con sus conocimientos y juego en la cancha.

Nacional se jugará su continuidad en la Libertadores o su pase a la Sudamericana este miércoles a la hora 23 de Uruguay ante Argentinos Juniors en el Gran Parque Central y Cappuccio tiene una carta en la manga con D'Alessandro: si lo coloca desde el arranque como frente a los trasandinos o si vuelve a comenzar con él de suplente como este domingo, para que aporte toda su categoría en los minutos finales.

Hisopados negativos

Todos los hisopados que se realizaron este domingo al plantel principal, cuerpo técnico y funcionarios de Nacional tuvieron resultados negativos. Sobre el cierre de esta semana comenzarán a cumplirse los 14 días de contagios de Guillermo Centurión, Emiliano Martínez y Thiago Vecino, por lo que, en caso de superar los tests, podrían volver a entrenar con el plantel. Además, siguen cursando la enfermedad Gonzalo Vega, Maxi Cantera, Joaquín Trasante y Mathías Laborda, quienes cumplirían sus dos semanas el próximo lunes, y Christian Almeida.