Las ruinas también son cimientos: cómo lo que aprendimos y lo que ignoramos nos hacen quienes somos

Comencé a escribir este Pícnic desde un aeropuerto, esperando un avión que me llevaría hacia Roma, luego Umbría, Sicilia y ya veremos qué otras sorpresas tiene guardadas Italia para mí. Leyendo sobre Roma, porque los “pre-viajes” suelen ser tan ricos como el viaje en sí mismo, recordé que esta ciudad eterna tiene una historia de civilización sobre civilización , que se transformaron en ruinas, que luego se convirtieron en los monumentos que hasta el día de hoy admiramos.

Por estas calles caminaron riendo y llorando paganos politeístas, judíos, católicos y musulmanes monoteístas, y t odos dejaron su huella , la misma que retomamos los que ahora hacemos el camino. La leyenda cuenta que Roma nació el 21 de abril de 753 a. C., cuando Rómulo, el sobreviviente de sus dos fundadores gemelos enfrentados, surcó con su arado un perímetro circular en las colinas sobre el río Tíber.

“ Tenemos una ciudad fundada por auspicios y augurios”, escribió el historiador romano Tito Livio. “No hay un rincón que no esté lleno de nuestros cultos y nuestros dioses”.

Más allá de las religiones, ¿no nos pasa algo similar a los humanos? ¿No nos construimos sobre las “ruinas” y “cimientos” de los que nos precedieron y de lo que nosotros mismo logramos construir y destruir? Somos producto de la experiencia, de lo que aprendimos y de lo que ignoramos, y así nos parecemos a estas ciudades milenarias en la que admiramos un templo en cuyo cimientos hay tal vez dos o tres más que construyeron hombres que quisieron dejar su rastro.

Somos producto de las contradicciones de los tiempos , o tal vez de su evolución. Como la iglesia de la Virgen levantada sobre un templo pagano, o la iglesia medieval que visitaré en estos días y que se superpone a aquella casa que tenía un santuario al dios sol persa Mitra, en su sótano, somos la suma de lo que imaginamos, de lo que anhelamos y tememos , de las aventuras a las que nos lleva nuestra curiosidad y del deseo ferviente que algo de nosotros, un gránulo de nuestros seres, quedará en una piedra, en una pared, o en el árbol que plantamos para que otros descansen en su sombra.

Soy Carina Novarese y en las próximas dos semanas compartiré contigo alguna de mis aventuras, en busca de quienes me precedieron y con la esperanza de que los que vengan también absorberán algo de lo que hoy estamos construyendo. Que tengas una buena semana.

La picada

Queenmaker

Queenmaker . Andaba sacándole el cuerpo a las series coreanas, de puro prejuiciosa creo, pero me convenció un lector de Pícnic que me escribió desde Canadá y empecé a mirar Queenmaker , la historia de K Hwang Do Hee, algo así como una spin doctor de la política, gerente general de un equipo de planificación estratégica en una importante empresa y famosa por sus impecables habilidades para tratar con la opinión pública y manejar casos preocupantes. La familia Eunsung confía tanto en ella que incluso le dan el apodo de "hacedora de reinas". Algo sucede y comienza a trabajar con una abogada especializada en derechos humanos, a quien convence de que debe postularse a alcaldesa de Seúl.

Guerra Fría. En la mejor tradición de las series de espías inglesas, Summer of Rockets es una producción de la BBC de seis episodios, que se desarrolla en el enervante verano de los misiles, cuando la Guerra Fría estuvo a punto de calentarse. Samuel Petrukhin es un inventor judío nacido en Rusia que vive en Inglaterra y recibe una misión secreta del MI5 . El hombre se especializa en el desarrollo de audífonos y por ahí va la invención que le pide la agencia de espías británicos. Se puede ver en Europa+; si tenés este paquete en tu servicio de TV paga, en la plataforma online correspondiente.

Artesanos. Nido es el primer mercado artesanal de la Costa , y está preparando la edición otoño del Festival 4 estaciones , que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de junio y ofrecerá una variedad de actividades, entre ella el paseo de compras Nido, actuaciones artísticas, espacio gastronómico, food trucks, muestra y exhibición de artesanas y artesanos canarios, juegos y mucho más. Canelones Nido es un espacio de comercialización e integración productiva donde trabajan más de 30 emprendimientos artesanales canarios, en su mayoría liderados por mujeres. Está en la bajada 19 de Solymar.

Arotxa expone su obra

Arotxa. El artista y caricaturista estrena Caudillos y silencios , una muestra en la que desde este viernes 2 de junio expondrá sus óleos, en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, hasta el 6 de agosto y con curaduría de Jorge Cancela y Jorge Larroca. La faceta de pintor no es tan conocida como la de caricaturista, pero es tan interesante y con tanta personalidad como los dibujos que han definido a la actualidad uruguayas.

Fin. Terminó Succession (HBO Max) y yo todavía no vi el capítulo final de hora y media, así que esto va sin spoiler . Extrañaré un poco a los Roy y su constante búsqueda de algo parecido al éxito, que no es dinero —de eso tienen de sobra, y no lo disfrutan— ni siquiera felicidad, pero tal vez sea algo parecido al amor, manifestado en reconocimiento, en desafíos, en metas cumplidas, en algo más que intentar hacer trampa y jugar con los hilos del poder como si fuera un teatro de marionetas. Los periodistas de Tendencias hicieron sus predicciones antes de ver el capítulo final y todos creen que el “elegido” es Kendall. Claro que la elección lo transformaría en su padre, que es lo que supuestamente nunca quiso ser. ¿Te suena? Pero, además, si ya viste el final, esta conversación sobre el último capítulo es una buena forma de despedir a una de las series de los últimos años.

The Marvelous Mrs. Maisel se despide de la pantalla

Mrs. Otra serie buenísima que terminó la semana pasada es L a Maravillosa Señora Maisel (Amazon Video), y terminó donde debía, allá arriba, con un monólogo genial de Miriam Maisel, con su sonrisa encantadora y con ese juego de idas y vueltas al futuro y pasado, que mostraron que nada es es tan exitoso ni tan maravilloso ni tan terrible como se vive en el momento en que sucede. Si no la viste, te la súper recomiendo.

Tina . La señora del rock n' roll dejó este mundo con la elegancia de sus piernas largas y la sonrisa intacta, dejándonos un recuerdo de música apasionada y una historia de vida que tuvo muchos altibajos. Para conocer más sobre su historia hay un buen documental en HBO Max, de 2021, que se llama Tina . Para recordar su fuerza escénica, mirala en el estadio de Wembley al ritmo de Proud Mary . Y acá podés escuchar sus 11 canciones esenciales, según el New York Times .

Lo bueno. Si estás algo cansado de que el algoritmo de YouTube te comande lo que ves, porque así es a fin de cuentas, Favoree es una buena alternativa para ver cuáles son los mejores canales y contenidos. Ahí descubrí el podcast Fall of civilizations , la historia de cómo los imperios y las culturas suben y bajan. Ahora estoy aprendiendo sobre los nabateos. Se puede ver con subtítulos en español.

¿Milagro? Milagro no, ciencia. Un hombre paralítico pudo volver a caminar luego de una operación experimental realizada por Investigadores suizos, que le colocaron implantes cerebrales y de columna que, cuando se activan, restablecen la comunicación entre su cerebro y el área de la médula espinal que controla los movimientos de las piernas. Usando el nuevo dispositivo, el hombre ahora puede pensar en caminar, y sus piernas obedecen.

Piantao . Sala Corchea tiene nueva sede (Soriano 1243) y una variada programación para junio. Destaco Querereme así Piantao , el espectáculo de Carmen Morán y Juan Zeballos que retoma el clásico con poemas, preludios y canciones y un recorrido por lo más destacado y a la vez más popular de la dupla Piazzolla/Ferrer: Chiquilín de Bachín, Balada para un loco, Libertango, Los paraguas de Buenos Aires, entre otras creaciones.

La bella durmiente llega al BNS

Ballet . El 8 de junio se estrena La Bella Durmiente y si no sacaste entrada, andá corriendo (o meté click corriendo). La nueva producción del Ballet Nacional del Sodre va hasta el 21 de junio y cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, se ha convertido en la máxima joya del repertorio clásico. Entradas por Tickantel.

Uruguay pa' todo el mundo

Pa todo el mundo . El 8 de junio a las 20 hs se presenta la compañía Contradanza en el teatro Politeama Compañía Contradanza con su espectáculo Uruguay pa´ todo el mundo . Bajo la Dirección Artística del Mtro. Gastón Damián Morossini y la coreografía de Soledad Da Silva, Victoria Peluffo y Gastón Damián, la obra recorre las principales manifestaciones danzarias y musicales que constituyen la identidad del Uruguay a lo largo de la historia.

Vives. A mover el esqueleto y el alma, con la música auténtica de Carlos Vives, que este 4 de junio actúa en el Antel Arena como parte de su gira el Tour de los 30 . Para hacer boca, te dejo esta playlist .

Verde agua

Teatro. Verde agua se presentará el 5 de junio (Día del Medio Ambiente), en el Teatro Solís, con estas preguntas de antemano. ¿Quiénes son las mujeres detrás de un monstruo? ¿Hasta cuándo una mujer puede respaldar a un hombre? ¿Hasta dónde se puede llegar para alcanzar el poder? Cinco mujeres de una familia burguesa de Entre Ríos se meten con el patriarcado, las apariencias, el abuso, la violencia, y toda la propuesta se desarrolla bajo parámetros de sustentabilidad; se estrenó en el Teatro Border –el primer teatro sustentable de Argentina.

Maravilla . Si te pasa como a mí, que quedo paralizada cuando veo un colibrí con la esperanza inútil de verlo detenerse, este reportaje multimedia de National Geographic es para vos, incluso si no entendés inglés, porque muestra las técnicas de vuelo y alimentación de estos pequeños y poderosos pájaros.

Vía láctea. Si le prestás atención, el universo se deja ver. En este timelapse se puede ver la luminosa vía láctea desde Tasmania .

Banquete . La filósofa y psicóloga Magdalena Reyes dará cuatro clases durante todo junio sobre El Banquete de Platón, que ha sido calificada como la obra maestra de Platón. “En este diálogo, literatura y filosofía son justamente la misma cosa: una composición original en la que l a filosofía toma cuerpo en la realidad, mientras que la visión de la realidad es enteramente transformada por la filosofía”, dice Reyes. Las clases comienzan el martes 6 de junio, entre 18:30-20:30 horas, presencial y por zoom. Más datos en www.consultoriafilosofica.com y [email protected] .

Tesoros. La Biblioteca Nacional cumplió 207 años y Carla Colman allá fue en busca de sus tesoros y curiosidades, incluyendo el que podría ser su libro más antiguo, el cantoral, un himno de salmos y antífonas del siglo XV que se usaba para cantar en la iglesia. Acá la nota completa , que te recomiendo leer.

Leo. Estoy entusiasmada con Los días perfectos , un libro muy bien escrito de un autor para mí nuevo, Jacobo Bergareche, que cuenta la historia de un apasionamiento de una vez al año, que termina bruscamente con un “Dejémoslo aquí, quedémonos el recuerdo». Mientras lee las cartas de William Faulkner a su amante Meta Carpenter, Luis reflexiona sobre su matrimonio, su amante perdida y se pregunta cómo hay que vivir para lograr que cada día valga la pena.

Gráficos. 12 gráficos sobre la vida , y cómo vivirla.

Escucho . Un DJ de 15 años uruguayo, Matías Decker, logra estas composiciones eclécticas que no sabría definir pero que me parecen energéticas y musicalmente armónicas en estilos que no suelo escuchar. Acá Hecha pa mi y acá Mami Chula .

Arroz boutique y pasta sin gluten

Tengo dos recomendaciones que vienen desde Uruguay, antes de que me zambulla en la gastronomía tana, tan vasta como su historia.

Pantoja Dorada. Fue una buena cosecha para los arroceros uruguayos y a celebrar, porque por fin una buena noticia entre tanta sequía. Conversé en estos días con German Chebataroff, segunda generación de arroceros que desde Treinta y Tres se decidió a seguir el legado de su padre, un adelantado en la materia de innovación y desarrollo en arroces nacionales, y creó Panoja, arroces boutique que ya tienen varias opciones deliciosas. Probé el aromático y es un paso hacia adelante, sin dudas, pero hay varios más en su catálogo que se adaptan a paellas, risottos y hasta sushi. La marca nace en Treinta y Tres, donde la familia cultiva el arroz, con el objetivo de orientarse a la producción de calidad superior para los amantes del buen comer. Uruguay es uno de los países de Occidente que más arroz consume (unos 3 kg por mes por habitante), así que ya va siendo hora de que conozcamos las variedades disponibles y sus mejores usos.

Pasta sin gluten. Cocina Sabini es la primera fábrica de pasta fresca artesanal certificada como libre de gluten . Se consiguen en diferentes supermercados y en fábricas de pasta y la lista completa la podés ver acá .

Off track

En esta visita a Roma me voy a dar el lujo de perderme cada tanto de los caminos turísticos (y este año será una bendición, porque Roma está explotada de turistas) para descubrir lugares que nunca visité. Mi primer objetivo es el jardín de Rosas, hogar de unas 1200 variedades diferentes de estas flores. Están abiertos con entrada gratuita desde finales de abril hasta mediados de junio de cada año y, a veces, durante un par de semanas en octubre.

The end

“Algún fracaso en la vida es inevitable. Es imposible vivir sin fallar en algo, a menos que vivas con tanta cautela que sea como si no hubieras vivido en absoluto, en cuyo caso fallas por defecto”. Me gustó leer el discurso que dio hace unos años la escritora J.K Rowling, sobre los beneficios del fracaso y la importancia de la imaginación.