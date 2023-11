Las señales que dio Fossati sobre su afinidad con el Partido Nacional

El sector Sumar del Partido Nacional, que apoya la candidatura de Laura Raffo a la Presidencia, anunciará este jueves la incorporación de la exfiscal Gabriela Fossati.

Encargada en su momento de la investigación sobre el accionar del exjefe de Seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, Fossati confesó su preferencia por el Partido Nacional tras salir de la Fiscalía en setiembre de 2023.

Sin embargo, incluso desde antes la exfiscal ya había dado diferentes señales sobre su adhesión al partido, y también otras personas la habían vinculado contra su voluntad con esa fuerza política.

Las señales en su último año como fiscal

En setiembre de 2022, el fiscal de Corte Juan Gómez tenía decidida la designación de Fossati, que trabajaba en Flagrancia, como nueva fiscal de Delitos Económicos y Complejos, pero un documento con supuestos "me gusta" que había puesto Fossati en su cuenta de Twitter, y que demostraban su simpatía con el Partido Nacional, puso en jaque ese cambio.

El documento que recopilaba los supuestos "me gusta" de la fiscal, al que accedió El Observador, tenía 10 páginas. Entre ellos, se destaca un "me gusta" a una nota periodística que informaba sobre la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de flexibilizar la política antitabaco para "competir más efectivamente con el contrabando", otro de la esposa del presidente –de quien está separado–, Lorena Ponce de León y su proyecto Sembrando, y un tuit de 2020 de la vicepresidenta Beatriz Argimón donde felicitaba a Cristina Morán por haber sido considerada ciudadana ilustre.

Sin embargo, la fiscal le explicó a Gómez en una reunión que no era cierto que se hubiera manifestado a favor del gobierno y luego detectó que había cuentas falsas con su nombre. El jerarca se mostró conforme con la explicación y mantuvo su decisión de trasladarla, aunque finalmente eso nunca ocurrió.

"Soy magistrada desde el año 1993 y pertenezco a una generación que valora especialmente mantener equidistancia cuando se ejerce la función, por lo que desde esa fecha me cuido mucho de no realizar consideraciones políticas y no concurro a actos públicos de tal naturaleza. Considero un error que jueces y fiscales sean considerados por sus presuntas 'afinidades'", dijo en ese momento a El Observador.

Un mes después, también en entrevista con El Observador, y ya en medio de la investigación del caso Astesiano, la fiscal expresó que no habría un problema si fuera blanca.

"Me han dicho ‘comunista’ y luego ‘blanca como hueso de bagual’, entre tantos adjetivos, pero esos no los considero insultos. ¿Cuál sería el problema de ser comunista? Sería un problema solo si yo lo fuera y al mismo tiempo beneficiara a los comunistas. Pero ser comunista o blanca es un derecho. ¿Cuál sería el problema si yo fuera blanca? Solo lo sería si dejara de cumplir con mi trabajo y beneficiara a los blancos, o no actuara ante ellos".

En junio de 2023, y tras su salida de la investigación sobre el exjefe de seguridad presidencial, Fossati confesó a Montevideo Portal que tuvo una corta etapa de militancia en su juventud en "la coordinadora de Wilson (Ferreira Aldunate), en el Partido Nacional", y expresó que todos los jueces y fiscales tienen sus "simpatías políticas".

"Yo te conté que milité en las coordinadoras de Wilson, en el Partido Nacional. Tengo una hermana que es muy frenteamplista, y toda su familia, y el resto, es una familia blanca. Tuvieron que recurrir a mi familia porque nunca me pudieron conectar a mí con el Partido Nacional. Que yo tenga simpatías y que las sepan, ¡las sabemos todos de todos! Yo sé qué piensan ellos, ellos saben qué pienso yo", enfatizó la aún fiscal en ese momento.

Las señales "wilsonistas" tras su salida de Fiscalía

El 5 de setiembre, un día después de renunciar a Fiscalía, Fossati confesó que tiene un "corazón wilsonista", aunque reconoció que votó al Frente Amplio en una elección.

"Yo soy de las personas que me aparté de mi corazón por mi trabajo, a veces voté con la cabeza, y a veces votaba a la minoría para que la minoría pudiera hacer el equilibrio. De hecho en el 89, cuando salió Lacalle Herrera, yo voté al Frente Amplio para que tuviera más incidencia, porque en ese momento tenían ideas más interesantes que luego cuando fueron gobierno no las ejercieron", dijo en una entrevista con el programa 12PM (Azul FM).

En esa declaración también insinuó una posible llegada a la política, aunque aclaró que hasta ese momento ningún dirigente la había contactado: "Si la vida me indica que tengo posibilidad de hacer algo positivo en el sistema político, lo haré. Porque creo que todos los uruguayos tenemos que aportar".

El 17 de noviembre Fossati presentó su libro La cara oculta del sistema judicial, en el que reconoció su "alegría" por desvincular a Lacalle Pou del caso Astesiano. "No voy a negar que para mí fue una alegría ir descartando, poco a poco, todo compromiso de ciertos jerarcas con las acciones de Astesiano. Pero no por blanca sino por uruguaya, porque de la fortaleza de las instituciones dependen muchos aspectos esenciales para nuestra convivencia ciudadana", se lee en la publicación.

La exfiscal insiste en que "el primer mandatario ignoraba todo el accionar de Astesiano" y dice que se convenció de eso porque él la "dejó investigarlo".

También relata cómo fue el día que fue a interrogarlo a la residencia presidencial: "Mis temores desaparecieron desde el mismo momento en que el presidente Luis Lacalle Pou abriera la puerta de su despacho, nos saludara con la misma sencillez con que una está acostumbrada a verlo en la televisión, nos hiciera pasar, nos ofreciera agua, la que personalmente nos sirvió. En lugar de un hombre molesto, nos encontramos ante una persona muy educada, que solo se responsabilizaba a sí mismo por la mala elección que había realizado al momento de elegir al jefe de la Seguridad Móvil personal y de su familia. Nos dio todo el tiempo que necesitamos, nos escuchó, respondió cada una de nuestras preguntas con tranquilidad y contundencia".

Durante su investigación sobre el accionar de Astesiano la fiscal recibió diferentes críticas por parte del Frente Amplio por una presunta afinidad nacionalista que veían en sus decisiones. "Es absolutamente falso e injuriante lo dicho por (el presidente del Frente Amplio, Fernando) Pereira en cuanto a que mi trabajo buscara tapar una ´corrupción en el entorno del presidente´. No se comprobó ningún hecho de corrupción por parte de las autoridades de la Torre Ejecutiva", respondió en la publicación.

En ese mismo libro Fossati volvió a marcar su afinidad nacionalista y wilsonista. "Yo misma, que soy blanca de corazón, una vez fui votante del FA y otra vez del Partido Independiente. Porque los blancos, los wilsonistas que todavía existimos, somos objetivos y hasta rebeldes cuando corresponde, cuando queremos enviar un mensaje de disgusto".