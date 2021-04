Las vacunas contra el covid demuestran que el gobierno puede ser una fuerza positiva

La semana pasada, participé en un solemne ritual que casi medio millón de otros neoyorquinos ya habían experimentado. Me dirigí al cavernoso centro de convenciones Javits de Manhattan, con los documentos de identidad en la mano, donde soldados estadounidenses me orientaron para que me pusiera en una cola. Junto con cientos de personas más, seguí caminos codificados por colores a través del auditorio con aspecto de catedral hasta las mesas atendidas por enfermeras (y más soldados), que me inyectaron en el brazo una vacuna de BioNTech/Pfizer, y después me dieron una calcomanía, una botella de agua y una tarjeta de vacunación.