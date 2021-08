Latam reduce las pérdidas, pero continua golpeada por la pandemia

La amenaza de un rebrote de covid-19 sigue latente y ello se ha dejado sentir en Latam Airlines. Si bien la aerolínea chilena logró reducir con fuerza sus pérdidas, respecto del mismo trimestre de 2020 -cuando el mundo estaba en pleno peak de la pandemia-, todavía reporta un "impacto importante en la operación".

La firma perdió US$ 769,6 millones en el segundo trimestre de 2021, levemente mejor que el mismo período del año previo cuando la cifra se situó en US$ 890 millones. En cuanto a los ingresos, la compañía registró un aumento interanual de 55,4% hasta los US$ 888,7 millones. Respecto de 2019, cuando el covid-19 aún no había golpeado al mundo, es una caída de 62,5%.

En tanto, el Ebitda fue de -US$ 88,9 millones versus los -US$ 388 millones del segundo trimestre de 2020.

Más allá de estas cifras puntuales, la compañía destacó "estar en muy buen pie" hacia lo que está por venir y aseguró que mucho de ello tiene que ver con la cantidad de ajustes que se han hecho en el marco de su reorganización financiera bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.

"Estamos en muy buen pie; se nos ha permitido ajustar la operación a la demanda que estamos viendo. La situación de liquidez de la compañía es bien importante. Estamos con US$ 2.300 millones disponibles", dijo el director financiero de la compañía, Ramiro Alfonsín, en conversación con periodistas.

Y con ello destacó que, aunque están operando por debajo de la capacidad prevista a inicios de 2021, "la compañía ha sido capaz de reaccionar muy rápido, conteniendo los costos fijos y con todo el esfuerzo que hicimos en el Capítulo 11, estamos produciendo un margen similar" a lo estimado a principios de año.

Esos contemplan reducción de personal y de flota. Respecto de este último punto, la empresa detalló que se encuentra en la recta final de las renegociaciones de activos, entre las cuales se incluyen nuevos acuerdos con Boeign y con Airbus.

Consultado por los ajustes de nómina, explicó que antes del proceso de reestructuración, la firma contaba con 40 mil empleados y, a la fecha, tienen unos 28 mil.

Recuperación de la demanda

Otro de los puntos clave para la compañía, tiene que ver con el aumento de la demanda de viajes. Mientras que el negocio de carga se mantiene sólido e incluso más fuerte que en 2019, el traslado de pasajeros sigue recuperándose lentamente.

Los ingresos de esta división alcanzaron US$ 455,7 millones en los tres meses hasta junio, lo que se traduce en un alza de 270,6% respecto del año pasado. Ahora bien, si se compara con los niveles pre pandemia, la cifra es un 77,4% menor que 2019.

"Todavía nos queda mucho camino por recorrer en términos de demanda de pasajeros", dijo el ejecutivo.

Así las cosas, la capacidad (medida en asientos por kilómetros, ASK) promedió 30,9% frente a mismo período de 2019. Ello se explica con un transporte de 10 veces más pasajeros y cinco veces más de ASKs.

"Estamos viendo que, desde abril, la demanda se viene recuperando; estamos previendo que para el final del tercer trimestre sigamos con esa recuperación y estemos operando precisamente en 50% de la capacidad de la compañía", dijo Alfonsín.

Aunque aclaró que, lógicamente, ello "dependerá de los escenarios de restricciones que impongan los diferentes gobiernos".

Recordemos que en Chile, país base de Latam, solo pueden salir del país quienes hayan completado su esquema de vacunación.

Fuente: Diario Financiero-RIPE