LATE LATAM: América Latina se hace notar cada vez más en el colectivo TBWA

La semana pasada, TBWA recibió en sus nuevas oficinas de Nueva York a los CEO’s de las oficinas de Latinoamérica, para su reunión anual de management: #LateLatam.

Liderada por Damasia Merbilhaa, VP de TBWA para América Latina, el foco de la reunión estuvo puesto en la evolución de los servicios y productos de TBWA, en un contexto de innovación y transformación de la red en Latam.

Sobre esto Merbilhaa manifestó “2022 fue un excelente año para TBWA en la región. A pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, en Latinoamérica conseguimos un crecimiento de doble dígito, y este año se proyecta muy bien también. Nuestras operaciones están sólidas, e igual tenemos claro que no podemos relajarnos en eso. Para continuar en esta tendencia nos tenemos que seguir transformando, manteniendo activo este espíritu de “Always in Beta” tan propio de TBWA, en una industria que no para de transformarse e innovar” dijo Merbilhaa.

Otra área clave de la agenda fue la de continuar potenciando las colaboraciones tanto entre los países de la región, como entre la región y el colectivo de TBWA. “No me canso de decir que no hay red global más local que TBWA. Es en esta sinergia entre el músculo global y la relevancia local donde reside nuestro mayor diferencial, y nuestro mayor potencial como red.” agregó Merbilhaa.

Participaron de la reunión los CEOs de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, así como también Jean Marie Dru, Chairman de TBWA Worldwide, Troy Ruhanen, CEO, Denis Streiff, CFO, Deepthi Prakash, Chief Product Officer, Ben Williams, Global Chief Creative Experience Officer y Rori DuBoff, Chief Innovation Officer de TBWA\Chiat\Day y muchos más.

Acerca de TBWA\Worldwide

TBWA es The Disruption® Company. Utilizamos la creatividad para ayudar a los negocios a desafiar el statu quo y captar una parte desproporcionada del futuro. Nombrada como una de las compañías más innovadoras del mundo por Fast Company en 2023, 2022, 2021,2020 y 2019, Agencia Global del Año por Adweek en 2022, 2021 y 2018, y Red del Año por Age’s A-List, somos una compañía creativa que usa metodologías Disruptivas como marca registrada que ayudan a que los negocios cumplan sus desafíos y logren un crecimiento transformador. Nuestro colectivo cuenta con más de 11.000 mentes creativos distribuidos en más de 40 países, así como también cuenta con marcas como Auditoire, Digital Arts.