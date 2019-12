Layera defendió legalizar las drogas y dijo que se retirará porque cumplió un "ciclo"

El director nacional de la Policía, Mario Layera, aseguró este domingo en entrevista con el diario Página 12 de Argentina que entiende que ha cumplido un "ciclo" al frente del organismo, e insistió en su idea de que las drogas deben regularse "desde el Estado".

"Me habría ido aunque hubiera ganado (el excandidato frenteamplista) Daniel Martínez. Es un ciclo cumplido", dijo el jerarca al medio argentino, cuando fue consultado sobre su futuro. El cargo de la Dirección Nacional de la Policía es de confianza, por lo que el próximo gobierno, comandado por el nacionalista Luis Lacalle Pou, designará a otro en su lugar, al igual que ocurrirá con el resto de las direcciones policiales.

Layera también reconoció que hubo un aumento del narcotráfico en Uruguay, y entonces sostuvo que una vía para seguir combatiéndolo es la legalización de los estupefacientes, e incluso que es necesario profundizar en la regularización del mercado de la marihuana, vigente desde 2013.

"Digo que hay que regularlas desde el Estado, y aclaro que dependiendo de la peligrosidad de cada una se debe dar una política específica en tal sentido, porque no se pueden manejar todas por igual. Cada una según sus formas, pero sí. Si uno se fija, el cannabis ni siquiera genera violencia, no tiene riesgo y no ha ocurrido todo lo que se decía que podía pasar si se legalizaba. Aún combatimos el narcotráfico, claro, pero porque no alcanza la industria", declaró Layera, que admitió luego que la ley 19.172 no cumplió con uno de sus cometidos más importantes: sacar al cannabis del conjunto de las sustancias que se trafican y así dar un golpe al narcotráfico

"Si hay más gente que quiere acceder legalmente y no puede, va a caer en otros modos. Creo que deberían habilitar el autocultivo, e incluso que los que cultivan puedan vender, que se arme una competencia y un mercado legal", propuso.

Cuando fue interrogado respecto a las controversias que le puede haber valido sostener esas opiniones dentro de la policía, Layera respondió lo siguiente: "Las disputas siempre están y uno sabe que no todos piensan igual, pero creo que había que hacer algo diferente y la mayoría de la policía me apoyó. Tras años de establecer los controles según lo establece la ONU sobre control de oferta y demanda y el lavado de activos, seguimos todas las medidas y legislaciones (agente encubierto, informante, arrepentidos) y sin embargo se produjo un incremento del narcotráfico".

Y agregó luego que pese a todos los esfuerzos, Uruguay "está siendo nuevamente vulnerado por las organizaciones de narcotráfico".

"El prohibicionismo nació en los 60, bajo una ideología global determinada. Los procesos de avance hacia otro camino y que defiendan los derechos humanos van a estar en la respuesta de cada individuo de esta sociedad. Los cambios nacen del ciudadano y no de la política", concluyó.