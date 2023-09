"Le di un par de tortazos": Diego Lugano contó cómo se dio cuenta que le habían robado el celular

El robo del teléfono celular que sufrió Diego Lugano en un partido de Sao Paulo se hizo viral porque justo quedó filmado. El ídolo del equipo paulista fue víctima del robo en la tribuna del estadio Morumbí, en la previa de la final de Copa Brasil que el tricolor conquistó este domingo al ganarle la serie Flamengo.

Este martes, en el programa "Se arregla el mundo" por radio FM Hit, conducido por Bernardo Wolloch y Federico Castillo, el exfutbolista de la selección uruguaya contó detalles de ese momento.

"Había gente muy profesional del choreo. Estuvieron notable. Después me reía solo", empezó diciendo Lugano.

Agregó que "demoré un poco en darme cuenta. Este loco pasó y cuando vio la cámara se dio vuelta y cuando me pasa por abajo de nuevo desconfié. ¿Qué hizo el hijo de la madre? Yo estaba bien vestido y me empezó a salpicar con un líquido naranja que tenía en un vaso de plástico, no sé si era Aperol o que. Agarré el vaso y en ese momento me tantea y me roba", dijo Lugano.

Lugano añadió que el ladrón "no contaba que como era yo había una cámara del otro lado. Cuando pasa de nuevo corriendo en la multitud, metí la mano en el bolsillo, vi que no tenía el celular y lo salí corriendo, obviamente no estaba solo, tenía uno o dos más que los juné pero se me fueron".

Dijo que "cuando la gente se dio cuenta que me había robado no hizo falta que yo le pegara mucho, le dí un par de tortazos dentro del estadio. Después la gente le dio otros".

En ese momento los hinchas de Sao Paulo le pidieron a Lugano que no hiciera la denuncia porque iba a quedar preso, sin embargo, después en la comisaría el muchacho declaró que "era corinthiano" (hincha de Corinthians).

Gracias a que lo detuvieron, el ladrón "delató a unos cómplices y recuperaron como 25 celulares. Impresionante. Una mujer en el soutien tenía 15 celulares", agregó el actual comentarista de la TV brasileña.

Luego, Lugano también habló sobre el paro actual del fútbol uruguayo. "Estoy muy al corriente, los jugadores reivindican un aumento salarial que es miserable", expresó y se explayó sobre el conflicto entre la AUF, los jugadores y Tenfield.