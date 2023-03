Le robaron la casa y lo asfixiaron: imputados niegan el crimen y dicen que compraron la ropa revendida

"Nosotros no queremos fugarnos, ni escondernos. Solo compramos ropa. No somos ningunos santos, pero ese delito no lo cometimos", dijo uno de los imputados por homicidio en una audiencia judicial que tuvo lugar el jueves pasado que presenció El Observador. El otro, asentía con la cabeza. Los dos hombres están imputados por un homicidio cometido en Malvín Norte el 19 de mayo de 2022.

La teoría inicial de la Fiscalía, según esgrimió en la audiencia de formalización que tuvo lugar una semana después del crimen, en la madrugada la víctima llegó a su casa y, posteriormente, a la 1:50, dos hombres ingresan al lugar dado que alguien, desde adentro, les abre la puerta. A las 2:30, uno salió de la casa con un bulto que tenía ropa adentro y se encontró con otro hombre, que salió de una casa de en frente, y que lo esperaba afuera con un carrito de supermercados para cargar las cosas. Luego, quien salió con la ropa volvió a ingresar a la casa y luego volvió a salir con el otro hombre –con quien había ingresado inicialmente– con varios bultos donde la Fiscalía presume que había más objetos personales de las víctimas. A las 2:45 los tres hombres subieron los bultos a la valija del vehículo y los dos imputados emprendieron viaje a una vivienda en Maroñas. Un testigo de identidad reservada los identificó al bajarse del vehículo, pero además, al otro día una cámara captó a uno de los imputados vistiendo ropa que era de la víctima. La hermana de la víctima ingresó a su casa al otro día, dado que no respondía los llamados, y encontró "un desorden tremendo" y el cuerpo de su hermano, que había sido asfixiado manualmente. Los dos hombres están imputados por un delito de homicidio muy especialmente agravado dado que fue realizado para cometer otro delito, que fue robarle. Así, se enfrentan a una pena mínima de 15 años de prisión si se los encontrara culpables. El pasado jueves, la fiscal adscripta de Homicidios de 2o Turno Micaela Dávila pidió que los imputados continúen en prisión y señaló que busca presentar la acusación fiscal –a partir de la cual se llamará a juicio oral– antes de que se cumpla el año de la investigación. Indicó que si bien están prontas prácticamente todas las evidencias, falta que desde Policía Científica envíen algunos detalles técnicos para poder darle un cierre a la investigación. La abogada de los imputados, la defensora pública Sofía Cabezas, pidió que aguarden al juicio en prisión domiciliaria, pero la jueza Patricia Rodríguez entendió –como solicitó la Fiscalía– que los indagados podían intentar amedrentar testigos si estaban en libertad. Los presos, que comparecieron a la audiencia por videoconferencia, se mostraron inquietos y manifestaron que no tienen intención de fugarse dado que tienen una familia a la que jamás dejarían.