Ley de Medios: colorados quieren derogar solo artículos inconstitucionales pero blancos no apoyan

La discusión sobre la ley de medios tendrá un nuevo capítulo de discusión en la Rendición de Cuentas. Luego de que Cabildo Abierto y el sector colorado Ciudadanos plantearan su negativa a derogar toda la norma, ahora Batllistas quiere que solo se deroguen los artículos inconstitucionales, informó el diputado Conrado Rodríguez a La Diaria y confirmó a El Observador.

La propuesta no es vista con malos ojos por Cabildo Abierto, pero sí genera discrepancias con el Partido Nacional, que se mantiene firme con su idea de promulgar una ley "que se viene discutiendo hace dos años" o derogar toda la ley, afirmó a El Observador el diputado Eduardo Lorenzo, integrante de la Comisión de Industria en la que se trata la nueva redacción de la norma desde 2020.

Los legisladores oficialistas tienen previsto reunirse la próxima semana para discutir sobre esta ley, informó el diputado.

Según Conrado Rodríguez, la idea fue discutida en el seno de Batllistas, cuenta con el aval del subsecretario de Industria, Walter Verri, y pretende derogar al artículo 56 de la ley (N° 19.307) que inhabilita a los cableoperadores a brindar servicios de internet, y por el que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de cinco empresas que fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo para dar internet, además de cinco incisos de cinco diferentes artículos:

Artículo 39, inciso 3 : el artículo decreta que los canales abiertos deben pasar los partidos de las selecciones nacionales en "instancias definitorias". El inciso 3 permite que se agreguen de forma excepcional "eventos adicionales".

: el artículo decreta que los canales abiertos en "instancias definitorias". El inciso 3 Artículo 60, literal C : este artículo marca que todo canal abierto debe tener un cierto porcentaje de producción y publicidad nacional. El literal C es el que detalla la cantidad de programas de producción independiente que debe tener cada canal.

: este artículo marca que todo canal abierto El literal C es el que Artículo 98, inciso 2 : esta parte de la ley habilita a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) a inspeccionar a los medios de comunicación. El segundo inciso permite que las empresas sean suspendidas si sus titulares se niegan a ser inspeccionados.

: esta parte de la ley habilita a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones a El segundo inciso permite que Artículo 117, inciso 5 : mandata a los servicios de cable a tener dentro de su grilla a TNU (Canal 5) y al menos a tres canales abiertos. El inciso quinto sostiene que este servicio no se pagará a los canales, pero incluirlos será a costo de los cableoperadores.

: mandata a los servicios de cable a El inciso quinto sostiene que este servicio Artículo 149, inciso 2: define que los titulares de los servicios públicos de radiodifusión son "entidades públicas estatales o no estatales". El inciso cuestionado como inconstitucional da preferencia a estos titulares ante la asignación de servicios para prestar el servicio, como nuevos canales.

Hasta ahora la propuesta fue discutida solo dentro del Partido Colorado, aclaró el senador Germán Coutinho a El Observador. Incluso dentro de Batllistas hay visiones diferentes sobre qué pasará con el proyecto de 2020: mientras Rodríguez sostuvo que la derogación parcial de la norma vigente y la votación de una nueva ley "no son contradictorias", Coutinho marcó que si se opta por no derogar toda la ley su nueva redacción "queda sin escenario".

En el seno de Cabildo Abierto entienden que la solución de Batllistas "puede llegar a ser lo más razonable", indicó a El Observador Sebastián Cal, diputado cabildante que ha sido uno de los principales interlocutores del partido en la discusión de la ley de medios junto con el senador Guido Manini Ríos.

Cal remarcó que en Cabildo no quieren derogar toda la ley actual, pero de todas formas no son "afines" a su redacción, y entienden que hay puntos que "no admiten mayor demora", como la derogación del artículo 56. Cabildo incluso presentó un proyecto de ley en el que solo deroga ese artículo, con la redacción del proyecto nuevo.

Por otra parte, el Partido Nacional no trata hasta ahora como opción la idea de derogar solo los artículos inconstitucionales aunque conocen la intención, según Lorenzo. El diputado cree que esa propuesta de Batllistas "no tiene la solución" que quiere el Partido Nacional ni "termina de resolver" la situación.

Además, al legislador le daría "pena tirar a la basura" el proyecto de 2020, que cree quedaría en la nada si se va por la opción del sector colorado. "Lo provisorio es para toda la vida", enfatizó.

Para Lorenzo el proyecto de Cabildo que solo busca derogar el artículo 56 muestra que se quiere dejar a la renovación de la norma "en pedacitos". También recordó que esa renovación estuvo "a cinco minutos de ser votada", antes de que Cabildo se presentara con nuevos artículos "que no correspondían".

Sin embargo, Lorenzo tiene esperanzas de que la discusión se solucione en la Rendición de Cuentas, a pesar de que sabe que la situación en la interna de la coalición es "complicada".