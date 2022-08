Libreta a los 16: Vidalín busca alinear a intendentes blancos mientras miran de reojo a Orsi

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, busca alinear a sus correligionarios blancos en torno a su propuesta de bajar el límite de edad para sacar la licencia de conducir. Al mismo tiempo, desde filas blancas esperan por un pronunciamiento de Yamandú Orsi, mientras sus pares frenteamplistas empiezan a apostarse en la vereda de enfrente.

La propuesta del duraznense llegó por vía formal al Congreso de Intendentes el pasado jueves, con la premisa de reglamentar la ley de Tránsito del 2019 y acordar un mismo criterio entre todas las comunas a nivel nacional. El planteo de Vidalín consiste en bajar de 18 a 16 años la edad límite para acceder a la libreta de manejo para autos de hasta 1000 cc, y situar en 15 años el mínimo admitido para la conducción de motos de baja cilindrada (hasta 80 cc).

"Varios departamentos, por no decir casi todos, otorgan hoy lo que se conoce como 'permiso departamental'", sostuvo el intendente en diálogo con El Observador, en referencia a esas habilitaciones autónomas de cada intendencia, lo que genera criterios distintos según la jurisdicción en la que se maneje. "Podemos transparentar una situación que se está dando en casi todos lados. Nos estamos engañando", declaró.

Vidalín aseguró que los jerarcas nacionalistas están alineados en consolidar este cambio, y apuntó contra las voces críticas que ya se alzan desde la bancada minoritaria del Frente Amplio. "Me llama la atención que el FA, que es un partido progresista, no lleve esta propuesta y sí que los jóvenes con 16 años puedan votar pero no puedan manejar una moto. Estamos siendo medio egoístas", arremetió.

Fue el salteño Andrés Lima quien había adelantado su postura contraria, alegando que "en los últimos años hubo un incremento de la siniestralidad en jóvenes del orden del 30%". El director de Tránsito de Canelones, Marcelo Metediera, también planteó sus dudas. "Mi opinión es que primero hay que ordenar la casa. Se están terminando de armar muchas cosas –como la libreta por puntos– y primero tenemos que ordenar esas", dijo el dirigente comunista a El Observador.

Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición es el de la necesidad de hacer un análisis pormenorizado del tema. Así lo planteó en comisión Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), a nombre de la administración de Carolina Cosse, aunque también sostuvo que la bancada "tiene sus dudas".

Diego Battiste

Yamandú Orsi, intendente de Canelones

Blancos –y colorados– dentro del Congreso ponen así la mira en cómo Orsi se va a posicionar dentro del FA. El jerarca del MPP se codea con los jefes de los otros partidos y les ha salido en su defensa en más de una ocasión, como lo hizo recientemente en torno a las finanzas de las intendencias. "Él tiene que ganar una elección, y hay que ver cómo se para en esto con el voto joven", dijo un intendente blanco a El Observador.

César García, director general de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes –y de filiación colorada–, lo dijo de forma explícita: "Hay que preguntarle a Orsi qué piensa el Frente Amplio de esto". Además, el consejero colorado apoyó la propuesta sobre la mesa y adelantó que el riverense Richard Sander también lo ve con buenos ojos.

"Como director de Asuntos Vehiculares yo estoy 100% de acuerdo. No tiene nada de discrecional el proyecto de Vidalín. Si vos mirás los índices de siniestralidad, no son los jóvenes ni los viejos el problema", aseguró a El Observador, ratificando el argumento de que los permisos ya se están dando a jóvenes de 16 años en departamentos como Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres y Rivera.

Una de las motivaciones manejadas por Vidalín en la interna es que la flexibilización de las normativas permite tener más conductores en un contexto de nuevas industrias –como la segunda planta de UPM– que genera necesidad de transporte. Su proyecto busca llevar a 20 años la edad mínima para manejar camiones, con una experiencia de dos años con libreta de autos. Hoy esos requisitos son de 21 y tres, respectivamente.

Dudas y consenso

El tema todavía no se debatió en los ámbitos formales de bancadas y plenarios, pero los contactos informales entre jefes comunales sugieren visiones divididas. Pese al optimismo manifestado por Vidalín, su proyecto también recoge repercusiones más frías entre los propios, como es el caso del sanducero Nicolás Olivera y el floresino Fernando Echeverría.

El primero dijo a El Observador que "uno ve que hay que mejorar sensiblemente la calidad de nuestros conductores y después se ve qué edad le ponemos a eso". "Es simpática la medida, pero no es simpático que la gente se mate. Tenemos que ser muy conscientes de las propuestas y vamos a tener que escucharlo bien", sostuvo. Echeverría, en tanto, confesó no estar "100% convencido", aunque ello no supone "una posición final".

No obstante, el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López –jefe comunal de Florida–, fue quien asumió la iniciativa e indicó que sería estudiada, alegando que bajar la edad "es una demanda del interior".

Otra de las incógnitas es cómo se procede ante una eventual negativa del Frente Amplio. Las medidas en el Congreso de Intendentes suelen aprobarse por unanimidad, aunque eso admite zonas grises respecto a quién está presente en el plenario a la hora de votarlo. En caso de conseguir el aval de los jefes comunales, las modificaciones pasarían a la órbita del Poder Ejecutivo para la reglamentación vía decreto de la ley.