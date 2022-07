Orsi defendió a intendentes pese a números rojos: "¿Es tan así eso de que 'esto del superávit es un éxito'?"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, defendió a los jefes comunales por sus resultados económicos, pese a los números rojos que la mayoría de los gobiernos departamentales –13 de 19– arrastran desde años e incluso gestiones anteriores. El jerarca del MPP se hizo eco del informe de El Observador que semanas atrás recopiló los balances que todas las intendencias expusieron en sus respectivas rendiciones de cuentas, durante un desayuno organizado por el grupo empresarial Somos Uruguay.

Orsi repasó que el 2012 fue "el año del empate" para Canelones, en referencia a que a partir de esa fecha la comuna canaria empezó a tener resultados positivos –o superávits– en el ejercicio anual. "Nuestros resultados son estos y en realidad está bueno ver cómo en otros gobiernos departamentales también pasaron por los mismos procesos, cosa que es alentadora. Esto les da transparencia a los datos", valoró.

Tal como informó El Observador, 15 intendencias lograron el superávit durante el 2021, aunque en el resultado acumulado la mayoría arrastra números rojos. "El tema del superávit, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué es tan así eso de que 'esto del superávit es un éxito'? No, está bien equilibrar y mantenerlo, pero para nosotros que hemos asumido compromisos, endeudamientos a través de fideicomisos, es bueno siempre para fortalecer esa espalda que siempre dijimos “no podemos afectar los recursos de la intendencia más allá de un 10% de los ingresos”", indicó Orsi.

En ese sentido, Orsi destacó que "muchas intendencias" logran resultados positivos en el ejercicio anual –no así en el acumulado–. "Es bueno ver cómo algunos que no podían salir, están saliendo. No nos olvidemos que a principios de los 2000, por un tema de vieja tradición, los cumplimientos y la salud de las finanzas de los gobiernos departamentales no era lo que tenemos hoy", afirmó.

El jerarca reivindicó que las cuentas de las intendencias han ido revirtiendo gradualmente sus situaciones adversas, achicando cada vez más los déficits acumulados, respecto al escenario de décadas pasadas.

"Hablo en nombre de todo el Congreso (de Intendentes)", zanjó el jerarca frenteamplista en defensa de sus pares, la mayoría de ellos electos por el Partido Nacional. Orsi se ha caracterizado por mantener una afinidad personal y política con los intendentes de otros partidos, y en cada oportunidad recoge elogios de la bancada nacionalista.