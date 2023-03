Liceo Zorrilla: ante amenaza de tiroteo y lío entre bandas, piden cerrar el liceo y poner policías

En las escaleras del Liceo Zorrilla es habitual ver adolescentes sentados. Riéndose, conversando e intercambiando chistes. Sin embargo, desde los comienzos de clases, el clima cambió. Banditas de jóvenes, entre los que se encuentran alumnos, exalumnos y amigos de ellos se enfrentan a las piñas en la puerta, amenazan con picanas eléctricas e imponen miedo en los estudiantes, que pretenden que la violencia pare, sea como sea.

Los alumnos sienten miedo. Hablan bajo, para que no se escuche que están hablando y contando la interna. Tiene miedo de que se filtre. En la biblioteca se desarrolla una reunión de padres, motivada por la viralización de videos de una pelea brutal entre dos bandas, en los que se escucha el sonido de una picana.

A su vez, se viralizaron mensajes de Whatsapp por parte de integrantes de una banda en el que amenazaban con un tiroteo en la puerta a las 17 horas. Los padres piden explicaciones a la directora. Algunos piden intervención policial. "Es un problema de seguridad pública. Yo no voy a mandar a mi hija acá", dice un padre. Pide cámaras y policía.

Otro dice que no, que la intervención "de los milicos no sirve para nada". "Tenemos que salir nosotros. A decir que el barrio es nuestro. ¿Vos te pensás que van a venir con todos nosotros acá unos gurises de 15 años con un arma que no sabemos si es de verdad o de juguete?", le responde.

El tono se eleva. Debaten entre cerrar el liceo o no. "El miedo no nos puede ganar. Si cerramos, significa que ganaron ellos", dice la directora. La mayoría asiente. Coinciden en elevar una carta a la ANEP para que tomen decisiones. La ANEP envió un comunicado público en el que afirma que los equipos directivos están trabajando en el territorio y en la protección de los estudiantes".

Una alumna pide la palabra. Dice que tiene miedo y empieza a llorar en medio de la reunión. "Es horrible venir a estudiar con miedo. Yo siempre estoy en las escaleras y veo las cosas que pasan. Y no puedo decir la mitad de las cosas. Esto no es nuevo", dice mientras llora y pide para irse.

Los del gremio estudiantil denuncian que los problemas comenzaron en el liceo 5, José Pedro Varela, que está a la vuelta del Zorrilla, y donde funciona el ciclo básico. Que la mayoría de la bandita son estudiantes de ahí, que quedaron repetidores, o que directamente dejaron el liceo y no pasaron a hacer el bachillerato en el Zorrilla. Hablan de adolescentes exalumnos que siguen rondando por el liceo porque tienen amigos, muchos que sí pasaron al Zorrilla.

La mayoría de los estudiantes no fueron enviados por sus padres este viernes. Debaten si mandarlos el lunes. Los alumnos escuchan. Muchos piden cerrar por unos días y que agarren a los responsables. "A mi no me importa si ponen policías acá porque yo voy a tomarme el ómnibus a dos cuadras. Camino dos cuadras y tengo miedo que me peguen. Tenemos miedo".