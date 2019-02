Liderazgo: claves del feedback eficiente

Por Karina Pittini *



Recibí la llamada del director de un área muy preocupado porque sus colaboradores estaban enojados con su feedback, consideraban que había sido injusto y hasta traicionero. Estaba muy desconcertado porque, según él entendía, habia sido benévolo y además su intención era impulsar crecimiento.

¿Qué había pasado? ¿En qué se había equivocado? Tenía claro que no había logrado impulsar crecimiento sino generar enojo, frustración, baja en el compromiso y la productividad. Necesitaba entender y actuar rápido.

Una investigación de Jack Zenger y Joseph Folkman, publicada en la Harvard Business Review, realizada a más de 50.000 ejecutivos, concluyó que "los líderes que se ubicaron entre el 10% más alto en solicitar retroalimentación fueron calificados, en promedio, en el percentil 86 en la efectividad general del liderazgo".

Cuando las personas trabajan en un ambiente seguro, estimulante y de respeto, están más saludables y felices, lo que repercute en el clima, los resultados personales y organizacionales, generando el círculo virtuoso al que todos aspiramos y el cual tiene varias aristas. Una de ellas es el feedback, el cual está directamente vinculado al compromiso y la productividad.

¿Qué debía hacer el director en cuestión para actuar rápido? La respuesta se vincula con los aspectos de un feedback eficiente:

Primero que todo, generá con cada uno de tus colaboradores un ambiente de seguridad y confianza.

Mantené retroalimentación permanente y periódica

Diseña objetivos con indicadores de resultados y comunicaselos

Asegurate que tu colaborador recibió exactamente el mensaje que queres darle

Que tu retroalimentación sea orientada al futuro y basada en aprendizajes

Prepará lo que vas a decir para que tu mensaje sea constructivo y positivo, aún con malas noticias. Se concreto y específico, poné ejemplos de cómo, cúando y dónde, pudiste constatar lo que estás comunicando

Asegurarte que tanto vos como la persona están en buen estado al momento de mantener la conversación de feedback

Al iniciar la conversación, preguntale a tu colaborador sobre su autofeedback

Se directo

Asegurate que tu mensaje responda a los objetivos que acordaron

Se modelo, escuchá, hablá con respeto y agradecé

Estimula desarrollo a través de nuevos objetivos

Asegurate de compartir conocimiento

La investigación de Zenger y Folkman también reveló que el 62% de los líderes se calificaron como altamente eficaces para proporcionar feedback honesto y directo, mientras que el 60% de los colaboradores refirieron que no habian recibido feedback siquiera útil. Hay una brecha grande, ¿no? Lo que pasa es que en ocasiones los gerentes no han desarrollado la habilidad para proporcionar eficaz retroalimentación. Esta no es una habilidad innata, ¡se aprende!

El feedback es una habilidad indispensable que los líderes deben desarrollar y siendo una de las responsabilidades del liderazgo. Es fundamental para:

- Enmarcar las evaluaciones de rendimiento efectivas

- Implementar planes de desarrollo

- Absolutamente necesario para comprometer, motivar e inspirar

- Generar flexibilidad

- Promover continuo deseo de aprender y desarrollarse

- Invita a asumir tareas más complejas o difíciles

- Es un ingrediente fundamental del buen coaching

El director de esta historia y otros líderes que conozco, al practicar el feedback efectivo obtienen resultados extraordinarios que impactan en sus colaboradores, el negocio y mucho más en sí mismos.

Si aún no das feeback o consideras que podes mejorarlo, te invito a que comiences y midas el impacto. Te asombrarás de los rápidos resultados que irán más allá de lo mencionado en esta columna. Sería genial para mí saber de tu impacto: ¿me lo haces saber?

