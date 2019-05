Llorando, Godín se despidió de Atlético de Madrid

El capitán de Atlético de Madrid, el uruguayo Diego Godín, se despidió de Atlético de Madrid llorando tras nueve años en el club.

En una emotiva conferencia de prensa, donde incluso se hizo subir a su familia, Godín rompió en llanto y dijo que “muchísima gente, hasta mi familia, me pidió que me quedara”.

El zaguero explicó los motivos por los cuales se aleja del club colchonero.

“No hemos llegado a un acuerdo, a partir de ahí se acaba el ciclo, el más bonito de mi carera deportiva, de mi vida también y nada más. Simplemente, orgulloso de haber formado parte de esta etapa tan bonita y formar parte de la historia de este club y agradecido con todos desde el momento en que llegué y hasta hoy, que me quedan unos pocos días para disfrutar”.

El capitán del elenco colchonero agregó: “Siento dolor por despedirme, pero con la cabeza muy alta de que me he entregado en cuerpo y alma todos los días por este club desde que llegué. Me voy con el orgullo y la tranquilidad al máximo y es público que he tenido ofertas a lo largo de todos estos años y me he quedado porque lo he sentido, porque lo he querido, lo repetiría una y mil veces más. Soy un hincha más de este club. Al club hay que respetarlo, lo decimos siempre y es la realidad, que es respetar a la institución, sus normas y que el club y el equipo sigan creciendo”.

Godín reconoció que se reunió varias veces con la directiva pero no hubo forma de llegar a un entendimiento.

“En su momento decidí quedarme, fue mi decisión, no me arrepiento, si no, no hubiese vivido estos lindos momentos de los últimos años. No ha cambiado nada, lo primero ha sido el club, el equipo, los compañeros. Nos hemos reunidos un montón de veces, intenté seguir en el club y no hemos llegado a un acuerdo”.

El defensa dijo que su familia le pidió que se quedara en Atlético de Madrid.

Emocionado hasta las lágrimas

“Que me quedara me lo pidió muchísima gente, hasta mi familia. Con mi señora Sofía es con la que hablamos todos los días… (En ese momento Godín rompió en llanto. Un instante después se secó las lágrimas, respiró profundo y siguió adelante). Para mí son todo (su familia), los que me han hecho crecer como personas, cuando tengo alguna duda lo consulto con ellos, con Sofía (su señora), con mi hermana Lucía, con mis amigos”.

“Yo cuando era niño soñaba en jugar al fútbol pero te puedo asegurar que no hay nada más lindo que entrar a un estadio y que la gente coree tu nombre, no hay premio más lindo que ese. Y eso lo he sentido acá, y en estos últimos meses más todavía. Quiero agradecer eso porque eso no se logra tan fácilmente. Me siento orgulloso de eso”, fueron sus últimas palabras.

Acto seguido el moderador solicitó la presencia de su familia para que se tomara una foto con Godín. Fue así como subieron sus padres, su tía y su esposa, Sofía. Posteriormente subieron sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y directivos.