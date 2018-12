Lo mejor del año que pasó y los recomendados para que el que se viene para ver online

Diciembre es un mes de cierre, una época para disfrutar de lo mejor del año y prepararse para lo que se viene. Y en el mundo de la televisión nos pasa lo mismo: es momento de reconocer los contenidos que destacaron en 2018.

Series nuevas

Muchas series y muy variadas estrenaron a lo largo del año, pero hay un género que siempre arrasa: el suspenso. Sharp objects fue un acierto y Amy Adams es inmejorable encarnando a una mujer de claroscuros con un pasado difícil de digerir y a la vez una periodista incisiva, decidida a desentrañar los crímenes ocurridos en su pueblo natal. Estrenó a mediados de año y en poco tiempo generó fanatismo. ¿Un consejo? No te la pierdas.

Cargada de drama y fantasía, Britannia fue otra de las series nuevas con mayor aceptación. Narra la lucha del Imperio Romano por conquistar Gran Bretaña, una tierra salvaje y desconocida habitada por druidas con poderes sobrenaturales y mujeres guerreras. Una historia de conquista y resistencia, de unión y civilización, con un final que nos deja totalmente expectantes para una segunda temporada.

Series recomendadas

Más allá del éxito indiscutido de producciones populares como Game of thrones y Homeland, en NSNOW hay otras series que brillan con luz propia.

Las series de BBC son garantía de calidad y la cartelera del Básico NSNOW presenta varias de sus producciones, entre las que destaca Wallander. En cuatro cortas temporadas desarrolla la resolución de distintos casos ocurridos en un pueblo sueco. Kenneth Branagh interpreta al detective, un hombre taciturno y deprimido, empático con sus víctimas y descuidado con su vida personal, repleta de problemas y vacíos.

En un género muy distinto, sería un pecado perderse las adaptaciones de las novelas históricas de Ken Follett. Los pilares de la tierra se sitúa en la Edad Media, cuando se desata la lucha por la corona inglesa que conduce a la guerra civil. La serie busca desentrañar el secreto que rompió con la sucesión al trono y, por otra parte, narra la construcción de una ambiciosa catedral, un auténtico templo gótico en Kingsbridge. Mundo sin fin es su continuación y se desarrolla 200 años después, en plena guerra entre Francia e Inglaterra y ante la cruel amenaza de la peste negra. Esta segunda parte retrata la vida de ciudadanos comunes que sienten amor y odio, tienen deseo de ambición y de venganza, y son rehenes de las relaciones de poder entre la nobleza, el clero y el tercer estado.

Estas y muchas otras series con sus temporadas completas, disponibles para disfrutar en NSNOW

Películas que brillaron

Una de las películas más aclamadas de año fue Coco, una historia que entretiene a los chicos y emociona a los grandes con su recordable mensaje sobre el valor de la familia. Un universo de colores y música entrañable que con enorme respeto exhibe las tradiciones mexicanas. Sin lugar a duda, causó un boom cuando ingresó a NSNOW a poco tiempo de su estreno en pantalla grande.

Fue la preferida, pero no la única. Parece que los infantiles reinan en el hogar y el regreso de una saga muy conocida causó sensación. Hotel transylvania 3 llenó de entusiasmo a los chicos para ver las tan merecidas vacaciones de la pandilla de monstruos.

Natalia Oreiro hizo reír sin parar en Re-loca. ¿Alguna vez imaginaste decir todo lo que sentís sin filtro? Suena bien, pero la sinceridad extrema tiene consecuencias y su actitud toma como víctimas, entre otros, a un vecino molesto, a un ex que intenta seducirla y a un jefe inútil.

Entre las películas del año también encontramos dos de las protagonistas en los Premios Oscar. Tres anuncios por un crimen. El film es un híbrido de comedia negra y drama y está brillantemente protagonizado por Frances McDormand (no era para menos y se llevó el premio a Mejor Actriz). Tras la violación y asesinato de su hija, una mujer inicia una guerra contra el jefe de policía, culpándolo por no hacer justicia. Sumida en su propio dolor toma tres carteles publicitarios como herramienta de venganza y resistencia.

The post: los oscuros secretos del pentágono. Nada que viniera de la conjunción de Tom Hanks y Meryl Streep podía ser malo. Steven Spielberg llevó a la pantalla la historia real ocurrida en 1971 cuando The Washington Post se enfrentó a la difícil decisión de si publicar documentos que demostraban mentiras del gobierno sobre la guerra de Vietnam.

Un pie en 2019

Para cerrar, nos falta prepararnos para lo que se viene. Andá anotando: la ansiada última temporada de Game of thrones; vuelve la miniserie más exitosa Big Little Lies; la tercera temporada de This is us, la serie que conquista corazones; sigue The walking dead y muchas otras novedades. Pero no queremos ser spoilers de todas las sorpresas, porque parte de planificar un año es también dejarlo librado a lo nuevo, a lo desconocido… tramas nuevas, elencos atrapantes y mucho para ver.

¡Ponete al día con las temporadas anteriores! Todos los capítulos disponibles en la plataforma de Nuevo Siglo. Solo hace falta que decidas cuándo empezar la maratón.

