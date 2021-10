Selección > VEA LOS VIDEOS

Lo que vio el VAR en el codazo de Cuadrado a Viña: "No es de lleno el golpe"

El codazo de Cuadrado a Viña sigue dando que hablar. El juez no vio la jugada y el VAR entendió que no era para roja: "A la hora que golpea, no es de lleno el golpe y tampoco la intensidad no es alta"