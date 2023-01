Londres niega que piense en devolverle a Grecia los célebres frisos del Parternón

La expectativa había surgido en los primeros días del año. El diario británico The Daily Telegraph publicó que la dirección del Museo Británico negociaba con las autoridades griegas devolverle a su país de origen una de las máxima glorias de la cultura helénica: los frisos del Partenón.

De los 160 metros de mármoles esculpidos que rodeaban el templo de la diosa Atenea hace 2500 años, 75 metros están depositados en el British Museum desde hace dos siglos.

En Londres se los conocen como los Mármoles de Elgin, en honor al conde inglés que, siendo embajador de la corona británica ante el Imperio Otomano, consiguió el permiso para sacarlos y llevarlos a Londres con le excusa de evitar su deterioro y para que fueran conocidos en el mundo.

Pero bastó que la noticia de las negociaciones se difundiera para que la secretaria de cultura británica plantara bandera. Los mármoles de Elgin “pertenecen aquí, al Reino Unido”, y no serán devueltos, puntualizó la conservadora Michelle Donelan.

El museo es el depositario de los frisos y el presidente de esa institución, George Osborne, estaba cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Grecia para que los mármoles pudieran regresar al país heleno. “En forma temporal”, precisó la cadena BBC News.

Donelan fue más enfática. “No es la intención devolverlos permanentemente a Grecia”, ya que de hacerlo "abriría una caja de Pandora" y sería un "camino peligroso" a seguir.

"Abriría la puerta a que se cuestione todo el contenido de nuestros museos", precisó, compuestos en buena parte de tesoros arqueológicos transportados desde antigua colonias.

Cómo llegaron

Los frisos del Partenón fueron llevados desde Grecia a principios del siglo XIX por Thomas Bruce, más conocido como el conde de Elgin.

En total son 15 paneles y 17 esculturas de mármol que formaban parte de la decoración original del Partenón, el templo que coronaba la Acrópolis en la Atenas del siglo de Pericles, unos 450 años antes de nuestra era.

La obra se adjudica al escultor Fidias, pero se estima que su taller de colaboradores empleó entre diez y cuarenta artesanos. Los frisos colgados narraban historias míticas y siempre sorprendieron por su perfección

La impresionante estructura sufrió numerosos daños a lo largo del tiempo y en particular durante los siglos XVI y XVII, cuando Grecia era gobernada por el imperio otomano. El monumento fue cañoneado a finales del siglo XVII durante la guerra entre Venecia y los turcos y la explosión destruyó su techo.

Luego, a lo largo del siglo XVIII, gran parte de las piezas restantes fueron gradualmente destruidas o saqueadas.

A inicios del siglo XIX, el embajador británico, el conde de Elgin, negoció llevarlos a Londres para que fuera conocidos en el mundo. De acuerdo con la versión de varios directores del Museo Británico, el militar y diplomático era un conocedor no solo del inmenso valor artístico de los frisos sino también de su historia.

El traslado duró cuatro años e incluso varios de los 15 paneles y 17 esculturas de mármol sufrieron daños. El famoso poeta Lord Byron se opuso a la idea de sacar los famosos mármoles de Grecia y llamó "vándalo" a Elgin.

El primer destino de los frisos fue la propia casa del noble. Pero el enorme costo del envío y un divorcio llevaron al conde a la bancarrota, que los vendió en 1816 por US$ 438.000 al gobierno británico que los colocó en el British Museum, donde se exhiben desde 1818.

Negociando

El mes pasado, también el periódico griego Ta Nea informó que las conversaciones entre el museo y el gobierno heleno se encontraban en "una etapa avanzada".

Cómo el Museo tiene prohibido por ley devolver permanentemente las obras de arte a Grecia, se especuló con que un trato podría implicar que las esculturas se enviaran a Atenas en préstamo en rotación, a cambio de objetos clásicos que nunca se habían visto fuera de Grecia.

Grecia ha estado presionando durante años para recuperar las obras de arte. Pero la secretaria de cultura británica aseguró este miércoles que ha tenido "varias conversaciones" con el presidente del Museo Británico.

"Creo que su punto de vista sobre esto ha sido malinterpretado y ciertamente ha sido retratado incorrectamente", dijo Donelon.

"Él no está dispuesto a devolverlos, básicamente. Esa no es su intención. No tiene ningún deseo de hacer eso. También se ha discutido este concepto de un préstamo de 100 años, que ciertamente tampoco es lo que está planeando".

"Él estaría de acuerdo conmigo en que no deberíamos enviarlos de regreso, y en realidad pertenecen aquí, al Reino Unido, donde los hemos cuidado durante mucho tiempo, donde hemos permitido el acceso a ellos".

Este miércoles, el primer ministro griego la acompañó al decir que no era inminente un acuerdo para recuperar los mármoles.

Pero Kyriakos Mitsotakis espera ganar lograr un segundo mandato en julio, y dijo: "Si el pueblo griego vuelve a confiar en nosotros, creo que podríamos lograr este objetivo después de las elecciones".

El Ministerio de Cultura griego dijo anteriormente que la "posición firme" del país es que "no reconoce la jurisdicción, posesión y propiedad de las esculturas del Museo Británico".

El argumento de que Grecia no podría conservarlos carece de asidero ya que la otra mitad de los frisos se guardan en el Museo del Partenón, en Atenas.

Un portavoz del museo inglés dijo que no van a "desmantelar" su colección, pero que estaban "buscando asociaciones a largo plazo, lo que permitiría compartir algunos de nuestros mejores objetos con audiencias de todo el mundo". Y agregó: "Las discusiones con Grecia sobre una Asociación del Partenón están en curso y son constructivas".

La organización Proyecto Partenón, que ha estado haciendo campaña en Reino Unido para lograr una solución sobre los mármoles que satisfaga a ambas partes, dijo que había apoyo público para un acuerdo y que "necesitamos mantener la mente abierta sobre el tipo de solución en la que George Osborne está trabajando".

(con información de BBC Mundo)