López Mena confirmó interés en invertir en puerto de Punta Carretas

El empresario argentino y dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, confirmó este martes luego de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou su interés en invertir en el puerto de Punta Carretas para instalar allí una terminal portuaria.

López Mena dijo en rueda de prensa que el proyecto para instalar allí una terminal es "muy interesante", ya que hace a la obra "mucho más económica".

"Estuve el otro día recorriendo con ingenieros el lugar y es excelente", dijo el empresario. No obstante, afirmó que lo que quiere saber es qué tiempo llevará.

"No quiero un año o dos haciendo trámites", advirtió. El propietario de Buquebus dijo que la opción de Punta Carretas es mejor que la del Dique Mauá –proyecto que finalmente fracasó luego de no conseguir los votos del Frente Amplio para enajenar los terrenos–.

"Es mejor opción porque en dos años podemos estar inaugurando", aseguró el empresario, quien agregó que en Uruguay hay "un gobierno amigo de los empresarios en el buen sentido, porque si hay proyectos los aprueba".

El Ministerio de Transporte está en conversaciones con Buquebus y otras empresas privadas para que la compañía de transporte fluvial instale su terminal de pasajeros en el puerto de Punta Carretas. El objetivo de las autoridades es que esa terminal salga del puerto de Montevideo y poder liberar el muelle.

"Tenemos un puerto que nos sale muy caro y no tenemos casi ningún retorno", dijo el ministro Luis Alberto Heber días atrás en rueda de prensa, y aseguró que si hubiera sido una decisión de su ministerio no se habría hecho. La inversión asciende a casi US$ 18 millones.