Los alimentos anti-colesterol

Por Maren Torheim*

¿Sabías que tener el colesterol por las nubes es más frecuente de lo que pensás?

Si estás luchando con este tema o estás preocupado por los valores de tu pareja o incluso tus hijos chicos, no te sientas solo. Puede ser hereditario y aparecer aun llevando un estilo de vida saludable en alimentación y ejercicio. Otras veces llama a la puerta después de un período en que nos dejamos estar justamente en estas áreas.

Pequeños cambios en tu alimentación pueden hacer maravillas en tus valores. Te contamos cuáles son los ingredientes a priorizar en tu vida diaria y una receta para sumar a tus mañanas, así empezás el día bien encaminado.

Top Alimentos “Anti-Colesterol”

Avena

Semillas de chía y lino

Repollitos de Bruselas

Porotos

Almendras y nueces

Peras, Manzana

Aceite de oliva

Pescados ricos en omega-3

OJO: No dejes afuera a la Avena

Ya viste que la primera en la lista es la avena y tiene su razón de ser. Decime la verdad, ¿ya estabas pensando en dejarla afuera porque engorda?

Este cereal supernutritivo tiene la reputación de engordar. Pero, ¿es tan así?

Empecemos por aquí: la avena no engorda, quien engorda es uno cuando come en demasía. Esto suena un poco malvado, pero es una realidad. Tachar un alimento de tu lista de compras sólo porque es más calórico que otros no tiene sentido, y menos cuando es tan maravilloso como la avena. Si querés achicar tu lista de compras para bajar de peso, es mejor tachar de tu lista esos ultraprocesados que también están llenos de calorías, y a diferencia de la avena, son calorías vacías porque su aporte de nutrientes es casi inexistente.

La avena, por el contrario, está llena de nutrientes y es excelente para darte saciedad y mejorar el índice glicémico de tu plato, lo cual mejora la el aporte parejo de combustible en sangre. En otras palabras, la avena es bárbara en una alimentación para bajar de peso y para nivelar el colesterol.

Lo importante es usarla en la medida justa y dentro de una alimentación balanceada, para aprovechar sus mejores beneficios sin excesos. Probala en esta receta que viene de la mano de varios otros alimentos maravillosos “anti-colesterol”.

RECETA: Chía Pudding Delicioso Anti-Colesterol

Rinde: 1 porción

Ingredientes

Semillas de chía, 1 Cdas soperas

Avena, 2 Cdas sopera

Leche vegana, 1/2 taza

Manzana o pera o, 1/2 taza

Nueces, 4 mariposas (picadas)

Opcional: Maca, 1 Cda sopera

Opcional: Yogurt natural descremado sin azúcar, 2 Cdas soperas

Instrucciones

Colocá las semillas de chía, la avena y leche vegana en un pote con tapa – puede ser estilo Mason Jar o un pote de mermelada que tengas boyando por ahí (si es vidrio mejor).

La leche vegana que elijas puede ser tu favorita, como de almendras, nuez, coco o quinoa.

Tapalo y agitá para que el líquido llegue a toda la chía. Dejalo en la heladera al menos 1 hora para que la chía hinche bien y tome consistencia de “pudding” (gelatinoso). Te recomendamos hacerlo de noche así cuando te levantás tu desayuno está pronto.

Al momento de comerlo agregale la maca y batí para que se mezcle bien con el chía pudding y lo llene de color. Luego agregá los toppings – la fruta y las nueces. Ojo, no te saltees las nueces porque son fundamentales para completar el aporte proteico y para asegurarte que este plato sea anti-colesterol (la combinación de fibra soluble con las grasas buenas hace posible que se “arrastre” el colesterol fuera de tu organismo).

No es necesario endulzar porque ya vas a tener la fruta, pero si lo ves necesario súmale un poquito de miel o azúcar mascabo.

Como opcional, usá de topping yogurt natural para un aporte extra de proteína y calcio. Preferí siempre natural descremado, que es el de más fácil digestión y además así evitás grasas extra, colorantes y aditivos.

Pronto! A disfrutar un desayuno delicioso sin culpas y que te refuerza la energía + controla ese colesterol. #Yay

TanVerde - www.tanverde.com

*Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.