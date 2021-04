Los argumentos de las intendencias ante pedido de exonerar contribución y patente al sector turístico

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, trasladó a las intendencias dos pedidos: la exoneración para el 2021 de la contribución inmobiliaria de hostels, hoteles y hospedajes registrados en el ministerio, y de la patente de rodados para vehículos de arrendamiento sin chofer y vehículos de transporte turístico registrados en la cartera. Esto fue el 14 de abril en una nota dirigida al Congreso de Intendentes (CI), algo que anunció públicamente días más tarde.

Si bien los jefes comunales no niegan la voluntad a aplicar la medida e incluso reconocen la necesidad de sostener a un sector con dificultades, ponen en la balanza otros elementos y reeditan una discusión que ya había quedado zanjada, al menos en materia de patentes, en diciembre. Y así lo dejó de manifiesto en una respuesta que el presidente del CI, Carmelo Vidalín, hizo llegar al ministro a través de una nota, a la que también accedió El Observador.

"Más allá del plan estratégico aludido por el ministerio", el jerarca de Durazno aclaró que las comunas apoyaron a las empresas locales "a través de muy concretas acciones financiadas enteramente con presupuestos" donde los fondos transferidos desde el gobierno nacional "configuran apenas un 0,74% de un punto del PIB". El intendente aseguró que "al igual que el gobierno nacional" las administraciones departamentales llevaron "hasta el límite de lo posible" el aplazamiento de los cobros.

El presidente del congreso insistió en que un vehículo "es sujeto de varios impuestos": "la patente (que cobran las intendencias) es un 4% de promedio anual en cinco años", anotó, "mientras que por IVA e Imesi (cobrados por DGI) acaparan el 46% del valor del vehículo solo en el acto de de la compraventa originaria".

"Todo esto lo estará analizando el Congreso de Intendentes el próximo 29 de abril", remató el intendente. "Todas las intendencias ya vienen realizando la mayoría de los temas que están en la nota", había adelantado Vidalín a El Observador el miércoles, al ser consultado sobre qué tan dispuestas estarían las comunas a ceder al pedido del Ministerio de Turismo.

En debate

"Es una buena propuesta", afirmó el intendente de Salto, Andrés Lima. Consultado por El Observador sobre qué repercusión tendrían en las arcas salteñas, sostuvo no tener un cálculo definido al no contar tampoco con un criterio claro respecto a qué emprendimientos se destinarían.

Al mediodía del martes próximo volverá a reunirse la Mesa del Congreso de Intendentes —compuesta por el presidente Vidalín y los vicepresidentes Lima y el riverense Richard Sander— en Montevideo. El tema central de la discusión será el pedido del Ministerio de Turismo, para el que deberán esbozar una respuesta general. Luego, a las 14:30 mantendrán una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Al día siguiente el Congreso de Intendentes se pronunciará en su conjunto.

Los argumentos y discusiones zanjadas que tuercen la balanza de las intendencias ante planteos del gobierno

Para ello cada dirigente tanteará las posturas de sus bancadas: Vidalín con los blancos, Lima con los frenteamplistas y Sander como referente del único bastión colorado. Algunos ya adelantan posiciones. "Nosotros estamos de acuerdo porque ya lo hicimos, con respecto a los paradores, a los hoteleros", dijo este jueves a Radio Arapey el canario Yamandú Orsi.

En Canelones rige un decreto con un 50% de exoneración para los hoteles que permanezcan abiertos todo el año, mantengan al menos a dos personas en sus plantillas y estén en zonas declaradas de interés turístico. Según informó la directora de Recursos Financieros de la comuna canaria, Laura Tabárez, hoy hay seis hoteles exonerados. La jerarca reconoció que a causa de su cierre por el impacto en el turismo hay varios emprendimientos que no pueden acogerse al beneficio.

"Sabemos que son muchos los sectores que precisan exoneraciones", reconoció por su parte el sanducero y nacionalista Nicolás Olivera. "El tema es que la pandemia supone erogaciones, y vaya si las intendencias han aportado, por eso nosotros no hemos sido personeros de solicitudes para exonerar una cantidad de servicios. Resignar recaudación es resignar la capacidad de apoyar a otros sectores", declaró a El Observador.

Olivera no adelantó una respuesta al pedido del ministro Cardoso, aunque sí anotó: "Abre la puerta con toda justicia a que otros reclamen. Si exoneramos hoteles, ¿por qué no exonerar gimnasios? Es una decisión que hay que meditarla", aseguró, y consideró que en el marco del congreso será necesario establecer una "mínima coordinación para no generar burbujas de condiciones que den lugar a comparaciones" entre los beneficios concedidos por cada comuna.

Para Paysandú, afirmó, la prioridad es impulsar el programa de jornales solidarios para generar empleo, una propuesta de los intendentes blancos sobre la que el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley para concretar.

El propio Lima indicó que si la exoneración de patentes se aplica solo a las arrendadoras, "serían pocos los beneficiados". "Quedarían por fuera los propietarios, como decenas de emprendimientos que hay hoy en Daymán", expuso.

El consejero político del Congreso por el Partido Colorado, y coordinador del Sucive, César García, planteó: "Tan limitados están (los gobiernos departamentales) que no nos pueden pedir que otorguemos exoneraciones, que son el único ingreso que tienen las intendencias para solventarse". La postura respecto a las patentes coincidió con la de Vidalín: ambos entienden que es el gobierno nacional el que puede cortar más grueso a la hora de dar alivios.

Una discusión zanjada

El 22 de diciembre la comisión de Sucive tuvo la misma discusión a raíz de una petición de la Asociación Arrendadores de Autos (Asara) de acceder a una exoneración del 50% de la patente para las 86 empresas de alquiler de autos anotadas en el Ministerio de Turismo, ante una demanda que proyectaban en un 10% para el verano.

Uno de los argumentos esgrimido por el consejero García, fue que en el rubro de las arrendadoras no está solo la demanda turística, sino que también alquilan a flotas de UTE, Antel e intendencias. Además, señaló: "El parque automotor fuerte está en Montevideo, San José, Maldonado y algo de Colonia. Los demás vehículos… nos duele votar algo que pesa tan poco", según consta en la taquigráfica a la que accedió El Observador.

Leonardo Carreño

Otro de los planteos vino del director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino. "Nos genera algunos ruidos pensar en que esto pueda ser un esquema de generar antecedentes que después terminen siendo elementos masivos de bonificaciones, exoneraciones, etc". Allí declaró que para definir prioridades era necesario considerar "la cantidad de mano de obra": "En particular este sector que hoy pide exoneraciones es más intensivo en capital que en mano de obra. Son arrendadores y lo que arriendan son sistemas de vehículos sin chofer, donde la dosis de capital por trabajador que se tiene es alta".

Se pronunció a favor, en este sentido, de prorrogar la posibilidad el mecanismo de devolución de chapas. El beneficio rigió de abril a octubre, y consistió en que quienes no usaran sus vehículos dieran sus chapas y no pagaran por ellas.