Los barrios preferidos para alquilar y comprar inmuebles y qué pasa con los precios

Pocitos se mantiene como el barrio preferido por el público y lidera en oferta y demanda de casas y apartamentos en Montevideo. Junto a Cordón y Ciudad Vieja, son los barrios más demandados para alquilar, y también los que tienen más oferta para este tipo de operaciones.

Y a la hora de comprar, los barrios más demandados, además de Pocitos, son Prado y Malvín. Sin embargo, la oferta en este caso no acompaña, ya que los barrios con mayor disponibilidad de viviendas en venta son Pocitos, Cordón y Centro, según dice el informe de mercado inmobiliario divulgado por la plataforma Mercado Libre correspondiente al segundo trimestre de 2021.

Los precios de alquiler barrio a barrio

El reporte incorporó en esta nueva entrega la participación de investigadores del IEMM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.

El trabajo sostiene que Punta Gorda, Carrasco, y Puerto del Buceo son los barrios más caros de Montevideo a la hora de alquilar, con valores superiores a los $ 100.000 mensuales en el caso de Punta Gorda y Carrasco, y de $ 66.000 en el caso de Puerto del Buceo. En el otro extremo, los barrios más accesibles de la ciudad son Manga, Nuevo París y Toledo Chico, con valores inferiores a los $ 12.000 mensuales.

Por otro lado, el informe da cuenta que entre 2018 y 2021 no hay una tendencia ecuánime en la evolución de los precios de alquiler para los distintos barrios de Montevideo.

Según se explica, entre los barrios más demandados, los precios medidos en pesos constantes se mantuvieron estables. En algunos casos, como Carrasco, presentan una tendencia ascendente, y otros, como Punta Carretas, oscilaciones a lo largo de los trimestres estudiados.

El estudio prefirió analizar los valores de alquiler en precios constantes, por entender que representan la evolución real de los precios sin el impacto de la inflación. Para la elaboración de los indicadores de precios de alquiler se emplearon las medianas del precio de alquiler en pesos constantes, de forma mensual, por zona, desde enero de 2018. El nivel de precios sobre el cual se realizó la actualización fue junio de 2021, es decir, en ese mes los alquileres expresados en precios corrientes y constantes son iguales.

Los precios de venta

En cuanto a los precios de venta, los barrios más caros medidos en U$S/m2 son Puerto del Buceo (U$S 3.729), Punta Carretas (U$S 3.105) y Malvín (U$S 2.995). En cambio, al analizar la mediana de precios ofrecidos (o sea el valor que se encuentra en el medio de todos los precios ofrecidos), los barrios con valores más altos de venta son Carrasco, Puerto del Buceo y Punta Gorda.

En cuanto a la evolución, según el análisis del IEEM, la tendencia generalizada es hacia la disminución de los precios, con algunas excepciones. Por ejemplo Puerto del Buceo, Tres Cruces y Cordón se mostraron al alza desde 2018 a la fecha. Otros barrios destacados, como Carrasco Norte o el Prado, mostraron un comportamiento en “U”, con el punto de inflexión a mediados de 2019.

El primer informe publicado en conjunto corresponde al segundo trimestre de 2021 y analizó una base de datos de más de 80 mil publicaciones de Montevideo. Estuvo a cargo de los investigadores Nicolás Cichevski, Pablo Sartor y Leonardo Veiga.

Lea aquí el reporte completo.

Informe Completo - 06-2021 .Docx by El Observador on Scribd