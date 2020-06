Los caídos del gobierno: en cuatro meses diez jerarcas dejaron sus puestos y uno está de salida

Los cargos de confianza en el Estado se cuentan de a centenas y para la coalición de cinco partidos que asumió el pasado 1° de marzo, liderada por Luis Lacalle Pou, las designaciones han sido uno de los principales dolores de cabeza.

Contando el anuncio de la salida “programada” del canciller Ernesto Talvi, y dejando por fuera las autoridades que habían sido designadas en la administración anterior, el gobierno ha confirmado once bajas antes de completar su cuarto mes al mando del país. El problema se agudizó en junio, mes en el que se anunciaron nueve de los once alejamientos.

Caso a caso

El primer caído llegó poco menos de dos meses después del cambio de gobierno y solo dos días después de haber asumido. Se trató de Fernando Silva, pediatra perteneciente a Cabildo Abierto, que el 20 de abril fue designado director de la Regional Oeste de ASSE y fue obligado a renunciar dos días después, luego de que se conocieran publicaciones suyas en Facebook en las que cargaba contra los funcionarios del organismo y la anterior administración.

Silva había escrito que “es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos... la mugre, la decidia [sic], la falta de control es un común denominador”. “Acá con trabajo, iniciativa y voluntad (y en la jerga militar horas culo) se podía lograr mayores cosas que en 15 años del deterioro de la salud para los más postergados”, añadía en uno de sus posteos.

El siguiente en la lista de caídos llegó el 19 de mayo con un cargo de mayor envergadura: nada más y nada menos que el presidente de Antel, Guillermo Iglesias, que había sido designado por el ministro de Industria Omar Paganini.

El detonante fue una resolución del 7 de mayo de presupuestar a 857 funcionarios que tenían contratos de función pública con la empresa estatal. Lacalle Pou exhortó de inmediato al directorio de la compañía a dejarla sin efecto por entender que se daba de frente contra la política de austeridad que pregona la administración.

Leonardo Carreño

El mes junio trajo por su parte un vendaval de destituciones y renuncias, con siete jerarcas que dejaron sus cargos y el anuncio del canciller Ernesto Talvi de que aspira a abandonar el gabinete antes de fin de año. El 3 de junio, días después del violento homicidio de tres marinos en el Cerro, el ministro de Defensa Javier García destituyó al comandante de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Marcos Saralegui. La decisión fue tomada luego de que una investigación administrativa determinara “fallas notorias” en los protocolos de custodia del lugar y en medio de disputas internas en la oficialidad de la Armada.

Un día después, el 4 de junio, el Poder Ejecutivo cesó al presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Miguel Loinaz, tras una entrevista con el semanario Búsqueda en la que el jerarca –nacionalista y presentado al gobierno por el grupo de los intendentes– decía que no trabajaba “full time” porque tenía que dedicarse a sus negocios de la actividad privada. Loinaz no ocultó su carácter “excéntrico” al narrar algunas historias de su vida privada, defendió el haber instalado a su pareja un escritorio en la CND para que le lleve los papeles de su otra actividad, y en el gobierno entendieron que el perfil no se ajustaba a lo exigido a un jerarca de la función pública.

El 9 de junio, Talvi se reunió con Lacalle Pou y le planteó que aspiraba a un “cambio de rol” a corto plazo, que implicaba dejar el gabinete para adoptar un perfil más político en la coalición como líder del sector Ciudadanos. El anuncio se dio en un contexto de tensión en la interna colorada –debido a los roces con el secretario general y líder de la otra ala partidaria, Julio María Sanguinetti– y desencuentros con el presidente respecto a la conducción de la política exterior.

Si bien todavía no puso plazos específicos, Talvi señaló que su alejamiento probablemente se concretará “antes de fin de año”.

Camilo dos Santos

En medio de la conmoción política por el anuncio del canciller, el semanario Búsqueda difundió el jueves 11 un posteo de Facebook del vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el cabildante Gastón Bianchi, que insultaba días antes de ser designado a jerarcas del gobierno y partidos de la oposición. Por ejemplo, el 26 de marzo describió al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, como alguien a quien le “importan tres carajos los ciudadanos” y solo busca cambios “en su cuenta bancaria”. Cabildo Abierto tardó pocas horas en emitir un comunicado anunciando el cese de Bianchi, que se convirtió en el segundo dirigente de ese partido en ser destituido por exabruptos en Facebook.

El 17 de junio, el Ministerio del Interior comunicó que sustituiría a la Jefa Nacional de Bomberos, Claudia Pérez, y al Jefe de Policía de Artigas, Alberto González, ambos designados por las nuevas autoridades. Desde la cartera señalaron que la destitución ocurrió tras una evaluación que arrojó que ambos “no cumplían con el perfil buscado”.

Los tres siguientes caídos adujeron “problemas personales”. El 18 de junio, el semanario Búsqueda informó que Carlos Benítez, número tres del Ministerio de Salud Pública y dirigente de Cabildo Abierto, se alejaba del cargo por “motivos de salud”.

Casi una semana después, quien renunció fue el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, Rodolfo Long. Fuentes de la cartera dijeron que el jerarca –que antes trabajaba en LATU– no se sintió “cómodo” con el puesto.

El último caso llegó este viernes. Juan José Villanueva (Ciudadanos) renunció a su cargo de secretario general del Codicen, informó El País. Según dijeron a El Observador fuentes políticas, el alejamiento también fue por “razones personales”.