Los cambios en Coronavirus UY y la frase de Jodal sobre la vacunación: "Tratar de garronear no vale"

La aplicación Coronavirus UY está introduciendo cambios y actualizaciones en la información disponible, confirmó Nicolás Jodal en conversación con Cromo. Algunas modificaciones ya son visibles y otras se terminarán de instrumentar en las próximas horas.

En el apartado de vacunación de la app, por ejemplo, los usuarios ya pueden observar las cifras correspondientes a primeras y segundas dosis, y el porcentaje total de inoculados. En la tarde de este miércoles se incluirán, además, los números diferenciados por departamento.

"Es algo que la gente reclamaba, lo teníamos y tuvimos que sacarlo cuando se empezaron a dar las segundas dosis porque no lo teníamos discriminado", explicó Jodal.

Captura de pantalla de la incorporación de las vacunas diferenciadas por dosis.

Sobre las constancias de vacunación, el CEO de la empresa que da soporte a la herramienta utilizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) comentó que hubo "hasta 100 mil certificados atrasados" por un retraso en el procedimiento, pero que a más tardar este jueves debería quedar "todo actualizado". "En un régimen normal no debería demorar más de algunas horas", aseguró Jodal.

En todos los casos, las novedades se incorporarán de forma automática y no requerirán de una actualización manual del usuario.

A su vez, se refirió a los casos reportados fuera de fecha como un "lío monstruoso" para la información de la app. Explicó, por ejemplo, que al no tenerlos en cuenta dentro de los datos, los últimos dos días se mostró un descenso en el índice de Harvard, algo que no coincide con la realidad de los casos totales. Lo mismo con otros indicadores.

"Estamos viendo cómo mantenerlos sincronizados" para que los números sean "coherentes", explicó el ingeniero a Cromo. No obstante, consideró que la situación podría quedar solucionada en las próximas horas.

La app cuenta actualmente con 1,6 millones de usuarios y más de un millón de este total tiene las alertas de exposición activadas. Sobre estas cifras, Jodal dijo que "son números enormes" que muestran que "la población adoptó el uso (de la aplicación) perfectamente".

Además, exhortó a tener encendidas las alertas porque "en estos niveles (de casos nuevos diarios) no se puede hacer la trazabilidad de otra manera". Según contó, la app está emitiendo cada día entre 1.000 y 2.000 notificaciones de exposición.

"Tratar de garronear no vale"

Jodal se refirió también al software de vacunación y expresó que para agendarse "el mecanismo es uno solo y es bien simple: que cada uno se anote en su localidad y espere que le toque su turno".

El CEO de Genexus contó que conoce casos de gente que "canceló tres veces y se anotó en tres localidades distintas para ver en cuál quedaba primero" y otros que por "rumores" se anotaron en lugares donde se suponía que había más cupos libres.

Sin embargo, explicó que cada vez que una persona cancela un turno "vuelve al final de la fila" por lo que "cuanto más cancelás, más lejos estás".

Además, dijo que en algunas localidades las vacunas se agotaron más rápido de lo previsto porque se agendaron personas que no vivían allí. "La gente tiene la desesperación de vacunarse, pero no tiene la conciencia de que al adelantarse le está sacando las vacunas a otros", dijo Jodal. En este sentido, agregó: "tratar de garronear no vale".

El ingeniero sentenció que la razón de fondo "es que todavía no hay vacunas para todos", pero "en algún momento van a llegar". "Lo que la gente tiene que hacer es no desesperarse y esperar", subrayó.