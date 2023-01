Educación inicial: los cinco jardines de infantes de Montevideo con más demanda que oferta

La imagen se repite todos los años: en las afueras de un puñado de centros educativos públicos de Montevideo los padres acampan una, dos o tres noches con la ilusión de conseguir un cupo para sus hijos. De nada les vale las advertencias de las autoridades que insisten —también todos los años— con que la inscripción se basa en un algoritmo que privilegia a quienes tienen hermanos en la institución, a quienes provienen de un CAIF, a los adultos que trabajan o estudian y quienes viven cerca. Pero, ¿cómo es posible que la oferta no sea capaz de satisfacer la demanda si la capital concentra cada vez menos niños?

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) estima que hasta 2029, por lo menos, seguirá descendiendo la matrícula en la educación inicial. La baja observada y la proyectada es de tal magnitud que, salvo que ocurra una inmigración masiva que escape a cualquier lógica, los jardines de infantes terminarán la década en curso con 37% menos inscriptos que los que había a comienzos de los 2000, en épocas en que todavía no se había declarado la obligatoriedad desde los cuatro años ni promovido la universalización de la cobertura en tres años. Y los bancos vacíos serán en lo inmediato una imagen cada vez más recurrente en los centros educativos.

Pero este vacío de niños no está afectando a todos los centros educativos por igual. Hay zonas de Montevideo —como Jacinto Vera— en que la demanda es superior al resto de la capital. Hay padres que reclaman un cupo en jardines de tiempo extendido o completo, mientras que otros, sobre todo en la periferia, prefieren horarios cortos para pasar más tiempo con sus hijos. Unos reclaman un banco en los jardines cerca de sus casas y otros insisten con una silla en un local próximo al lugar de trabajo.

Prueba de esta diversidad —y de la falta de espacio para la ampliación edilicia en algunos centros de enseñanza— es que en la escuela n° 11 (Abraham Lincoln) hubo 139 niños que intentaron anotarse para cursar este nuevo año la educación inicial, pero 77 quedaron sin lugar.

“Es una escuela de Jacinto Vera que ya venía con mucha demanda, es de tiempo extendido, pero por su ubicación es imposible una ampliación del local”, explica Carmen Sesto, inspectora de Educación Inicial, y quien aclara que “los niños que no consiguieron ingresar en la institución que era la primera opción de la familia, se procura que ingresen en la segunda opción, solo en casos excepcionales se les asigna un lugar en una tercera opción o quedan en lista de espera si es nivel tres".

La normativa escolar indica que en las zonas urbanas los grupos pueden tener un máximo de 35 alumnos y un mínimo de 17. “En términos generales, se intenta que los grupos tengan unos 25 niños, que es el cupo ideal, pero por caída de alumnos hay algunas instituciones que tienen menos de 17 y otras en que se inscriben a algo más de 30 por la alta demanda”.

La escuela República de Ecuador (n° 41), en el barrio Aguada, es otra de la cotizadas. Este año hubo 91 intentos de inscripción en educación inicial, mientras que 60 no consiguieron cupo. Se trata de una institución de tiempo completo que, a diferencia del tiempo extendido, la maestra acompaña al grupo en el doble turno.

“En las familias en que los padres trabajan mucho suelen demandar horarios completos o extendidos. Pero no es así en todas las familias, hay quienes piden un solo turno para estar más tiempo con el niño o porque piensan que no se adaptaría a un horario tan extenso”, dice la inspectora Sesto. La especialista aclara que “los niños pueden adaptarse a ambas propuestas, lo importante en cualquier caso no es tanto el tiempo, sino qué se hace en ese tiempo. Por eso comenta que “a esa edad en que el niño está en pleno desarrollo es importante la calidad pedagógica del tiempo y que hasta el momento de las comidas sea un espacio de aprendizaje”.

El jardín público Joaquín Suárez, en el barrio Bella Vista, también tiene tiempo completo. Es el tercer centro de nivel inicial con más solicitudes que quedaron sin cupo como primera opción. Hubo 85 intentos de matriculación, mientras que 55 quedaron sin espacio.

El jardín 341 en Piedras Blancas, es la institución con más demanda —170 intentos de anotación—, aunque no necesariamente es la de menos espacio disponible: menos de un tercio —53 casos— quedaron sin cupo.

El top 5 lo completa la escuela Francia (n° 3) en Punta Carretas, una escuela de práctica de un turno solo y que tuvo 34 intentos de inscripción nueva y solo uno de los niños consiguió cupo.

Salvo estas y otras pocas excepciones, explicaron desde Primaria, la mayoría de niños quedan inscriptos en la primera opción. En ese sentido, dice Sesto, “la caída de la natalidad es una oportunidad para trabajar con los recursos que ya se tienen, pero atender de otra manera: docentes que trabajen en duplas, docentes que acompañen necesidades específicas…”.

No obstante, en la costa de Canelones, donde creció la población tras distintos procesos de migración interna, Primaria tiene prevista la apertura de dos nuevos jardines públicos.

Con más de 100 niños que pidieron ingresar

Hay jardines públicos que recibieron este año más de un centenar de solicitudes de ingreso. A las ya comentadas instituciones n° 347 y n° 11, se les suman otras tres que sí tenían cupos para casi la mayoría de los postulantes:

El jardín n° 306, en Sayago, contó con 135 pedidos de inscripción. El n° 214, en Bella Italia, tuvo 122 niños anotados. Y el n° 301, de Jacinto Vera, otros 112.