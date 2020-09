Los consejos amorosos de Michelle Obama: "No se puede tratar el matrimonio como si fuera Tinder"

Para Michelle Obama, si las personas eligieran a sus parejas como quién selecciona a su equipo de bascketball, tendrían "mejores matrimonios". La exprimera dama de Estados Unidos se refirió a este tema en el último episodio de su podcast homónimo, donde dio consejos para superar obstáculos en las relaciones amorosas y donde profundizó sobre las crisis matrimoniales que atravesó junto a Barack Obama.

"Si quieres ganar, si quieres ser el número uno, quieres que todos los de tu equipo sean fuertes. No quieres ningún eslabón débil, no quieres a alguien a quien puedas dominar", dijo la abogada y escritora y agregó: "Si ves el matrimonio como un equipo de verdad, entonces quieres tener a Lebron”. Es que, para Obama, en un equipo “nunca elegirías a alguien que te dice que sólo sabe driblar, que no sabe tirar o no sabe defender”.

Durante el podcast, Obama dialoga con el cómico Conan O’Brien y discuten sobre sus longevas relaciones (él está casado hace 18 años y ella hace 28). Ambos exponen de qué forma creen que mujeres y hombres encaran el matrominio, manifiestan la necesidad de que las dos partes de la pareja sean sinceros al comenzar el vínculo y se muestren cómo son y abordan las dificultades que transita un matrimonio una vez que llegan los hijos.

Lo que deja claro Obama es que no está para nada de acuerdo en los vínculos descartables. En efecto, se sinceró y contó que ella también quiso alejarse de su esposo en más de una ocasión: “Había veces que quería tirar a Barack Obama por la ventana”. Y aclara: “Lo digo así porque debemos saber que va a haber sentimientos muy intensos pero no por eso lo dejas. Esos sentimientos pueden durar mucho tiempo, años”.

"Si eso es que un matrimonio esté roto, el nuestro lo ha estado muchas veces pero lo que tenemos es un matrimonio fuerte. Si me hubiera largado en esos momentos duros, me habría perdido su belleza”, agrega la escritora y opina que para construir un vínculo fuerte y duradero es necesario ser honesto, dedicado y trabajar en al relación. "No puedes construir una relación larga como si esto fuera Tinder”, bromeó Obama.