Los contactos entre EEUU y Venezuela a las que Maduro "autorizó"

La guerra entre Estados Unidos y Venezuela parece de nunca acabar. Y los mandatarios de ambos países se encargan de echarle condimentos a esa pelea que provoca tensión en la relación entre ambos.

Según informó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, Estados Unidos discutió con funcionarios de Venezuela "a espaldas" del presidente Nicolás Maduro la salida del mandatario y la realización de "elecciones libres y justas".

Por su parte, el mandatario del país caribeño confirmó contactos de miembros de su gobierno con altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, diciendo que han sido bajo su "autorización expresa" y para "buscar regular" con Washington el "conflicto".

"Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.

Sin embargo, Bolton dijo que "los únicos asuntos" en las conversaciones han sido la partida de Maduro y la convocatoria a nuevos comicios. "Como el presidente (Trump) ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse", tuiteó. "Los únicos asuntos discutidos por aquellos que están acercándose a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas", agregó.

"Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela", dijo Trump a periodistas, al ser consultado sobre reportes de un acercamiento de la Casa Blanca a Diosdado Cabello, considerado el líder venezolano más poderoso después de Maduro.

"Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantenemos al margen, pero la estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Hace 15 años era uno de los países más ricos, ahora es uno de los países más pobres", apuntó el mandatario estadounidense. "No quiero decir quién, pero estamos hablando a un nivel muy alto", añadió.

"Y es así, y no es nuevo, desde hace meses tenemos contactos, así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma en que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad", aseveró Maduro durante un acto.

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, catalogó de "torpe" al presidente venezolano, según dijo por intentar hacer creer que mantiene contactos con Estados Unidos.

"Maduro, el usurpador, está ya desesperado y (es) tan torpe que tuvo que salir al paso a lo que decían" del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.

Maduro pretendía hacer ver que "él era el que estaba en el proceso (de conversaciones con Washington) y horas después lo desmienten y lo hacen quedar en ridículo", añadió el jefe del Parlamento en rueda de prensa.

"Aquí está el tuit de Bolton", remarcó Guaidó, en referencia al mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en donde se refería a las conversaciones en contra de Maduro.

"Parecieran peleándose el amor y la interlocución", afirmó Guaidó sobre una supuesta disputa entre Maduro y Cabello, al tiempo que subrayó que "la interlocución legítima de Venezuela la tiene el Parlamento (...) y su presidente encargado".

Estados Unidos y medio centenar de países reconocen como presidente a Guaidó; promueven la salida de Maduro, cuyo gobierno consideran resultado de elecciones fraudulentas; y exigen la convocatoria de nuevos comicios "libres y transparentes".