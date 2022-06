Los daños que Kim Kardashian le hizo al icónico vestido de Marilyn Monroe que usó en la MET Gala

A comienzos del mes de mayo la empresaria y mediática Kim Kardashian se llevó todas las miradas durante la alfombra roja de la MET Gala cuando sorprendió usando el vestido original de Marilyn Monroe. El mismo que usó la noche en que le cantó "Happy birthday Mr. President" a John F. Kennedy en 1962.

Aunque sólo lo usó por unos minutos, el hecho de que el vestido icónico de Marilyn Monroe fuera usado por alguien más causó controversia y promovió un comunicado del Consejo Internacional de Museos (ICOM) indicó que “las prendas históricas no deben ser utilizadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas”.

Un mes después, cuando parecía que había vuelto la calma, The Marilyn Monroe Collection mostró a través de sus redes sociales los daños que Kim Kardashian le provocó al icónico vestido durante los minutos en los que lo lució en la alfombra roja.

Jean Louis, el famoso diseñador francés, midió exactamente la figura de Marilyn y tiñó la tela para que tuviera el mismo color de su piel. Antes de terminar de coserlo sobre su cuerpo, bordó en él seis mil cristales. Cada detalle fue pensado a medida para la actriz más famosa de su época.

Se dice que la rubia pagó US$ 1.440 por el vestido a medida. En 1999 se vendió por primera vez en una subasta por más de un millón de dólares y lo adquirió el coleccionista Scott Fortney pero para 2016 se subastó por US$ 4.8 millones y luego fue adquirido por Ripley's Believe It Or Not Museum. Ahora, Fortney acusa al museo, a través de su cuenta de Instagram de los daños causados en esa pieza de Marilyn. “Tan comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, ¿valió la pena?”, escribió junto con las fotografías en las que se ve el daño de la pieza en comparación con un video capturado en el 2016 antes de la subasta.

“Soy extremadamente respetuosa con el vestido y lo que significa para la historia estadounidense. Nunca querría sentarme en él o comer en él o correr el riesgo de dañarlo y no usaré el tipo de maquillaje corporal que suelo usar”, dijo Kardashian en una entrevista con Vogue. Además, declaró que se sometió a una estricta dieta y rutina de ejercicios para poder perder 7 kilos y "entrar" en la pieza. Sin embargo el día del evento el cierre del vestido no terminó de subir y ahora las fotografías evidencian que había sido forzado.

Además delatan que algunos de los cristales están faltando y otros penden de un hilo. La tela del vestido se ve rasgada y la figura está levemente desformada. "El daño es irreparable", lamenta el coleccionista.

El ICOM también se había pronunciado sobre la pieza en su comunicado. “El vestido que perteneció a Marilyn Monroe fue hecho a la medida por el diseñador francés Jean Louis en un color para combinar con su tono de piel, se le cosió antes de ir al evento donde cantó Feliz cumpleaños para el entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en 1962. No usó ropa interior para dar una sensación más vívida de que estaba desnuda. El material es seda soufflé, que ya no está disponible, por lo que es insustituible”, indicó.

El evento generó un llamado de la organización internacional a evitar este tipo de préstamos. “Si bien el vestido pertenece a una colección privada, el patrimonio debe entenderse como perteneciente a la humanidad, independientemente de la institución que tenga la custodia del bien. Como profesionales de los museos, recomendamos encarecidamente a todos los museos que eviten prestar prendas históricas para usar, ya que son artefactos de la cultura material de su tiempo y deben conservarse para las generaciones futuras”.