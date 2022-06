Los desafíos que enfrenta la UAM: juicios, dificultad para pagarle al BROU y puestos vacíos

Reclamos judiciales por parte de los operadores, no poder continuar con el negocio y capacidad económica insuficiente para poder sostener las obligaciones financieras con el Banco de la República (BROU) son algunos de los riesgos a los que se enfrenta la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), según una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A eso se le suma una nave casi vacía y productores y operadores que han dejado de ir a vender, por no poder pagar los costos.

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) publicó un informe en el que detalla que para sus primeros tres años de funcionamiento, la UAM realizó una proyección de recaudación, gastos y amortización de deuda. Esta última se previó, en parte, con el Fideicomiso Financiero UAM-BROU, que comenzaría a pagarse a partir del tercer año. Pero, según se indicó, el mercado no tiene capacidad de sostener sus obligaciones con el banco estatal, y se enfrenta a varios riesgos, como tener sobrecostos por incumplimiento, reclamos judiciales o deterioro de los servicios que se le dan a los operadores.

Los fondos

Las obras de la UAM se financiaron con fondos provenientes de tres fideicomisos: Fideicomiso del Fondo Agroalimentario (IMM), de UI 296.596.800 (US$ 40 millones), que se nutre de los ingresos provenientes del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive); Fideicomiso para el financiamiento del Parque Agroalimentario (UAM-BROU), de UI 167.500.000 (U$ 22,5 millones) ; y el Fideicomiso para el financiamiento del Parque Agroalimentario II, con aportes del Fondo de Fomento de la Granja, de UI 118.500.000 (US$ 15,9 millones), —este fue descontado por parte de República AFISA, obteniendo así un neto de UI 82.650.000—, detalla el documento de la AIN.



Los préstamos otorgados por la IMM ascendían, al 31 de diciembre de 2020, a $ 195.028.635 (unos US$ 4,8 millones), se indica.

Camilo dos Santos

Desde noviembre de 2020 la UAM ejerce atribuciones sin tener un régimen jurídico que le permita disponer de los terrenos en los que opera

Terrenos sin seguridad jurídica

Según el informe del MEF, desde noviembre de 2020 la UAM ejerce atribuciones sin tener un régimen jurídico que le permita disponer de los terrenos en los que opera. Eso es un problema que genera preocupación entre los operadores porque “determina falta de seguridad jurídica respecto del ejercicio de sus atribuciones y de los contratos firmados”, indica el informe oficial.

Por eso es que la UAM se enfrenta a posibles reclamos judiciales de los operadores “por la concesión de espacios sobre los cuales no posee derecho habilitante para la firma de los contratos”, advierte la auditoría.

Además, se corre el riesgo de que las tierras que se destinaron para el parque agroalimentario no se utilicen para los fines previstos, que no se cuente con los recursos de los contratos de uso de concesión o que no se pueda continuar con el negocio.

El Observador se comunicó con el presidente de la UAM, Daniel Garín, pero indicó que, por ahora, no iba a realizar comentarios al respecto.

Diego Battiste

Daniel Garín y Carolina Cosse.

Incertidumbre y presión a las gremiales

Entre los operadores aumenta la incertidumbre y en algunas de las gremiales de productores hortífrutícolas sube la presión de los socios para pedirle a la Mesa Ejecutiva y al Directorio una solución a este tema, informaron operadores a El Observador.

Desde antes de la mudanza, en febrero de 2021, el alto valor de las tarifas ya era un reclamo de los operadores, además, la ubicación del nuevo mercado, cerca de la zona rural de Montevideo, fue festejado por algunos productores y operadores y criticado por otros.

En medio de “una crisis comercial que viene hace varios años”, que va de la mano de un cambio con la comercialización de frutas y verduras, hay veces en las que “no se vende y no se pueden pagar los metros”, dijo a El Observador Antonella Gordillo, una de las operadoras del mercado. Según comentó, uno de los problemas a los que se enfrentan en medio de la “crisis”, es que algunos operadores eligen comercializar sus productos por fuera de la UAM.

Varios granjeros, principalmente los más pequeños, han decidido dejar de vender allí por los costos que deben afrontarse. Además, el Mercado Arenas de Carrasco ya se ve como una competencia directa, dado que muchos productores trabajan en Canelones, y ese mercado puede resultar de mejor ubicación para la comercialización.

Durante la mudanza del mercado, las gremiales reclamaron que los puestos estuvieran ubicados de forma en la que operadores pequeños quedaran cerca de otros grandes, dado que esto "de rebote", podía permitirles a los pequeños ganar algunos clientes, pero, según contó Gordillo, esto no pasó, y en algunas de las naves, como la E, ya se ven puestos vacíos.

Diego Battiste

Varios productores han dejado de vender en la UAM.

“Queremos que la UAM funcione porque es nuestro trabajo”, comentó la operadora, quien dijo que solucionar estos problemas es un tema administrativo. El mercado funcionó con un directorio de transición antes de que se formara oficialmente el directorio, el que comenzó a trabajar en junio de 2021, luego de que el presidente de la República –Luis Lacalle Pou– y la intendenta de Montevideo –Carolina Cosse– firmaran una carta juntos para pedir que las gremiales hortifrutícolas designaran a sus representantes para el mismo.

Una auditoría obligatoria que no está

Por otro lado, el mercado hortifrutícola, que cuenta también con una zona de actividades complementarias y un mercado polivalente en el que se realizan comercializaciones minoristas, no tiene una Unidad de Auditoría Interna (UAI), que es obligatoria conforme a la Ley 19.924 de 2020.

Según el MEF, al no contar con esta auditoría, la UAM no tiene asesoramiento para mejorar su gestión, además, puede tener faltas de evaluaciones de calidad y “desviaciones en la ejecución sin conocer, prevenir o detectar”.

En el mercado se identificaron también debilidades tecnológicas.

Camilo dos Santos

Las obras de la UAM se financiaron con fondos provenientes de tres fideicomisos.

Plan de negocios de Disney

Este tema, como otros desde la creación y la mudanza del mercado, no escapó al ámbito político. Luego de que se publicara la auditoría, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, decidió convocar a la Comisión de Ganadería a Adriana Zumarán (representante del gobierno en el directorio de la UAM) y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, además varios ediles coordinarán tratar este tema y quizás convocar al presidente del mercado (Garín), según informó El País.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva expresó en su cuenta de Twitter que "lo de la UAM estaba anunciado". "¿Obras faraónicas con plata ajena les suena? Por eso nuestro gobierno pidió cogobernar este elefante blanco, para anticipar efectos de un plan de negocios de Disney. Habrá que corregir mucho, pero sin un peso más del erario público", resaltó.

A continuación la auditoría de la AIN sobre la UAM.

