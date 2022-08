Los días de Florencia de la V en Uruguay: del jurado en Got Talent a su descanso en Punta del Este

Lo había anunciado hace algunas semanas: la argentina Florencia de la V aterrizaría en Uruguay para formar parte de un ciclo televisivo de un canal local. "Por un mes no me van a ver acá. Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent. Un beso para mi amiga Claudia Fernández, que pronto la veo porque me voy", había dicho la actual conductora de Intrusos en uno de los programas.