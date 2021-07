Los efectos de la pandemia: los jugadores se sienten "perjudicados" y piden a OFI que actualice sus estatutos

Los futbolistas del interior de Uruguay intimaron a la Organización del Fútbol del Interior (OFI) para que modifique sus estatutos y los adecúe a las normativas nacionales e internacionales, porque se sienten perjudicados.

El pedido lo realizó la Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior (AFAI) este lunes durante el congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El punto específico que reclaman ahora es el que se refiere al plazo para considerarse "jugador libre".

En el interior los jugadores quedan libres después de dos años de inactividad, pero debido a la pandemia la OFI pretende que ese tiempo no se tome en cuenta en esta ocasión.

@Uruguay

Jorge Ortiz integró la delegación de dirigentes en la Copa América

La carta que presentó AFAI en el congreso de AUF dice lo siguiente:

"La Asociación de futbolistas amateurs de Uruguay queríamos dejar constancia que en el día de hoy presentamos una nota a la Organización del Fútbol del Interior a la que solicitamos y denunciamos incumplimiento de la adecuación de las normas a los estatutos de AUF y FIFA.

Como es sabido, desde el año 2018, la OFI es miembro pleno en la AUF y como tal tiene que velar por cumplir con las obligaciones que el estatuto de la AUF pone a su cargo. Una de esas obligaciones es adecuar su propia normativa a los parámetros nacional e internacionales y entendemos que al día de hoy la OFI mantiene determinada normativa que resulta muy gravosa y perjudicial para los futbolistas amateurs como es la condición de jugador libre.

Tenemos conocimiento de que el próximo 24 de julio se planea una modificación transitoria en el Congreso de OFI, en el que se pretende extender el plazo de inactividad para considerar jugadores libres, en realidad técnicamente representa no considerar el plazo de la pandemia para el plazo de dos años ya establecido.

Entendemos que esta modificación agrava aún más la situación de los futbolistas amateurs y por eso presentamos, además de la nota en AUF, una nota en el comité ejecutivo de AUF, solicitando que se intime, en un plazo medianamente razonable, a que la OFI adecúe sus estatutos y normativas a los estatutos y parámetros internacionales.

Obviamente que como jugadores no vamos a permitir que no se cumpla con estos parámetros establecidos".

En contra de las normas FIFA

De acuerdo a la reglamentación vigente de OFI, para que un futbolista pueda irse de un club, sin el consentimiento de éste, deben pasar dos años de su último partido jugado. La transferencia puede ser a préstamo o definitiva, pero debe tener el permiso o de lo contrario esperar dos años.

Milton Cabrera/El Telégrafo

Paysandú y Colonia, final de la Copa Nacional de selecciones 2019

El tema que se generó ahora con la pandemia es que hay jugadores de algunas ligas que van a cumplir dos años de inactividad en agosto, por lo que quedarían libres. Sin embargo, OFI pretende que no se contabilice ese período como inactividad deportiva para que los jugadores no puedan irse libres de sus clubes de origen.

Esto se contradice con las normas de FIFA, que indican que los clubes no pueden retener jugadores sin contrato registrado.

La decisión de OFI fue aprobada por 70 votos en 76 durante un congreso de AUF que se desarrolló en mayo y será puesta a votación en el congreso de OFI del próximo sábado 24 de julio.

Falta el reglamento general

Jorge Ortiz, vicepresidente de OFI, explicó a Referí que "si bien somos parte del fútbol uruguayo a través del estatuto único, no tenemos un reglamento que nos ampare en situaciones como el aspecto económico, por ejemplo. Cuando llega dinero de FIFA y Conmebol a la AUF, no está especificado que porcentaje le corresponde a OFI y todo termina en una negociación política, pero no reglamentaria".

@AUF

Congreso de la AUF

Si bien la Asociación reconoce al fútbol del Interior en la organización de algunos torneos, falta un reglamento que formalice la unificación. Después de casi tres años de vigencia del nuevo Estatuto, "la AUF anunció anoche que el 80% del reglamento está hecho", reconoció Ortiz, quien agregó: "El fútbol uruguayo emprendió un camino distinto al que tenía y nos ha costado adaptarnos es esta nueva situación. La integración de OFI a la AUF llevó siete años de negociación y no se pudo avanzar hasta que la FIFA intervino".

El vicepresidente del fútbol interior dijo que se han reunido varias veces con integrantes de AFAI y que continuarán haciéndolo, más allá del tema coyuntural: "OFI va a sentarse a conversar con los jugadores. Es un camino largo y habrá que aggiornarse a los reglamentos", subrayó.

La vuelta con público

El fútbol del Interior tiene previsto volver a las canchas con público el sábado 28 de agosto, según lo determinó el Consejo Ejecutivo de la OFI en su sesión ordinaria del 6 de julio.

Diego Battiste

Sede de OFI

Antes se hará un plan piloto a partir del 21 de agosto con los partidos del campeonato sub 14 de selecciones de la temporada 2020 que quedó inconclusa y luego se dará inicio a la Copa Nacional de clubes en sus divisionales A y B.

Como informó Referí, el retorno del torneo de OFI será con un determinado aforo en los campos de juego y siguiendo la trazabilidad en la venta de entradas.