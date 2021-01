Los efectos del traslado de la aduana del Chuy: entre la falta de controles y el alivio económico

Por María Eugenia Fernández y Joaquín Silva

El hombre lucha con la sombrilla. Trata de ajustarla para que resista el viento, que al mediodía de este viernes sopla fuerte en el kilómetro 314 de la ruta 9. Como el sistema está averiado, intenta atarla con un alambre. “Esto es todo improvisado”, dice sonriendo, y no se refiere solo al único medio que consiguió en las últimas horas para detener el sol de enero.

El pasado 30 de diciembre, a instancias de la Intendencia de Rocha –y con el aval del Poder Ejecutivo– el puesto aduanero históricamente ubicado a la salida del Chuy se trasladó a La Coronilla, unos 30 kilómetros frontera adentro.

La decisión, promovida por el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, trajo problemas logísticos con impactos en distintas áreas, cuyo efecto duró varios días, y algunas consecuencias se mantienen.

La sombrilla se zafa, el funcionario se rinde y se queda sin sombra, y la pinza que estaba usando se la lleva un trabajador de la Intendencia de Rocha, que estaba allí realizando diversas reparaciones para dejar el lugar en mejores condiciones de las que lo encontró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social este jueves, cuando inspectores de la cartera constataron 18 aspectos a corregir.

María Eugenia Fernández

Lo que procuró Umpiérrez con el traslado del puesto aduanero hasta este lugar, ahora en obras, era que se levantara el “estado de sitio” en el que, según el intendente, se encontraba el Chuy.

“Era un polvorín social y económico. Una ciudad bloqueada con un cero kilo que no puede recibir turistas cuando en La Coronilla y en Barra del Chuy hay veraneantes que van de compras y hacen surtidos. Aquello era imposible”, dice Umpiérrez en diálogo con El Observador.

Según los datos de la Asociación de Free Shops y del Centro Comercial Regional del Chuy, aportados por el dirigente nacionalista, en las últimas semanas se recuperaron 270 puestos de trabajo, 170 en los free shops y 100 en los demás comercios. “Ese es el efecto económico”, defiende Umpiérrez.

La medida fue cuestionada por varios actores, como el director departamental de Salud de Rocha, Diego Pintado, quien criticó que la decisión se tomara de manera inconsulta y manifestó públicamente su preocupación desde el punto de vista sanitario. “De por sí lo que era la frontera era muy complicado, y ahora se ensanchó 27 kilómetros”, declaró la semana pasada a Telenoche el jerarca, integrante de Cabildo Abierto.

Umpiérrez le responde ahora que la intendencia no tenía por qué haber coordinado con el director de Salud. “A Pintado no se lo consultó porque no correspondía. Se consultó al Poder Ejecutivo porque no tenía efectos sanitarios en tanto no hubo un corrimiento de Migraciones”, señala.

María Eugenia Fernández

En la tarde de este viernes, El Observador encontró a Pintado haciendo una visita al puesto fronterizo de la Barra del Chuy, recibiendo a los viajeros provenientes del lado brasileño, junto a un funcionario de la Dirección de Migración. Asegura que es la primera vez luego de diez días que allí se toma temperatura, y que en ese lapso tampoco hubo allí controles de ningún tipo.

Y para Pintado es grave porque “el Chuy es como un limbo”. “Vienen ciudadanos cubanos o venezolanos que de repente quieren entrar al país, Uruguay los rechaza, y quedan ahí, sin controlarse”.

Las fronteras están cerradas porque así lo dispuso el gobierno el 16 de diciembre –resolución que regirá al menos hasta el 30 de este mes, luego de que el gobierno anunciara prorrogarla este miércoles– como una de las principales medidas para contener el avance exponencial de los contagios por el coronavirus.

Falta de controles

Nadie puede entrar al país, salvo algunas excepciones, como el transporte humanitario, comercial o el personal diplomático, los que hayan comprado pasaje hasta el 16 de diciembre, y aquellos que vivan en las denominadas ciudades binacionales de la frontera seca, como el Chuy.

Viniendo desde Río Grande del Sur hacia Rocha hay al menos tres puestos de control: uno sobre el puente San Miguel –con presencia del Ejército–, otro en el Chuy –donde antes estaba la Aduana– y otro más en Barra del Chuy. Según el camino que se elija se pasa por uno u otro puesto.

María Eugenia Fernández

El último puesto se instaló recién el 6 de enero, dice Pintado. Y lo considera relevante si se tiene en cuenta que los brasileños pueden tomar la ruta 699 de Río Grande del Sur, que se desvía desde el norte hacia la costa, antes de pasar por el control del Chuy, lo cual es un problema porque además faltan recursos: no hay funcionarios controlando después de las 23 horas.

“No tenemos posibilidad de tener más gente, por razones de personal y de turnos, pero hay que tener en cuenta que son servicios que recién estamos instalando”, reconoce Eduardo Mata, director nacional de Migración del Ministerio del Interior. “Nuestro control migratorio de 24 horas está en el Chuy”, agrega.

Entonces, ¿los brasileños pueden llegar así a Montevideo? No. Según explicó Umpiérrez, no hay salida desde Barra del Chuy hacia Montevideo sin pasar por la ruta 9 y, por ende, por el puesto de control de La Coronilla, hasta donde los brasileños pueden llegar. Pero en el Ministerio de Salud Pública entienden que de todos modos hay formas de esquivar los controles, sobre todo caminando.

Los que van en auto serán detenidos en el kilómetro 314 de la ruta 9, que es hasta donde parece haberse extendido el concepto de “ciudad binacional”. Antes, en el control de la entrada al Chuy se acepta el paso de vehículos brasileños pero siempre y cuando los ocupantes tengan cédula uruguaya y sean residentes de la zona.

María Eugenia Fernández

¿Cómo saben las autoridades que son residentes? Un indicador es la propia experiencia. Tanto Mata como Umpiérrez señalan que los funcionarios que controlan reconocen a las personas que efectivamente viven en el lugar. Otra forma de averiguarlo es mostrar una constancia de domicilio. En el caso de que ninguna de estas cosas se den, la persona vuelve para atrás.

Por eso Umpiérrez defiende la medida. Y afirma que los controles en el Chuy siempre fueron “permeables” y que la única salida (hacia Montevideo) es por La Coronilla. “La aduana del Chuy es una aduana para marcar la presencia de la autoridad. Pero hay un camino vecinal que pasa a 300 metros y ven pasar a los bagayeros. No es el tapón absoluto”.

Y añade: “Cualquiera que entre por cualquier lado siempre muere en La Coronilla”. El intendente recuerda que siendo legislador se quejó cuando cerró ese puesto, al menos diez años atrás. “No fue casual, no era un capricho. Era porque se perdía el control real de la aduana de Brasil”, dice.

Consultado sobre el plazo en el que funcionará el puesto de La Coronilla, Umpiérrez dice que dependerá de lo que disponga el Poder Ejecutivo, aunque si por él fuera, ese puesto quedaría fijo. Y esa es la intención a futuro.

María Eugenia Fernández

La fila en La Coronilla



Son las 16:34 del viernes y en el puesto aduanero de La Coronilla los autos empiezan a acumularse. La fila llega a ser de 200 metros. Lo que antes se hacía en cinco carriles del Chuy, ahora se hace mediante una única senda, con un par de funcionarios aduaneros y otros dos de la Policía. La fila de autos lleva 200 metros, aunque al comienzo de esta semana llegó a ser de más de dos kilómetros, lo que ocasionó demoras de varias horas que molestaron a los conductores.