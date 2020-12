Los gastos de Toma en Roma y la denuncia de un diputado colorado ante la Jutep

En su cuestionado viaje a Italia junto a una contadora en el marco del juicio del Plan Cóndor, el exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma gastó un promedio de € 229 por día en hospedaje y desembolsó € 259 diarios en el restaurante del hotel cinco estrellas Ambasciatori Palace de Roma, ubicado a pocas cuadras de la embajada uruguaya.

Los gastos se desprenden de un pedido de informe realizado por el diputado colorado Felipe Schipani y fueron difundidos este domingo por el diario El País. El legislador pretendía conocer el detalle del uso de los viáticos por parte de Toma, que enfrenta tres investigaciones simultáneas (en la Junta Anticorrupción, en Fiscalía y en la órbita de Presidencia) que buscan esclarecer si cometió una falta ética, un delito contra la administración pública y si le cabe un sumario como funcionario estatal.

A través de un comunicado, Schipani señaló que remitirá la información a la Jutep en el entendido de que tanto Toma como la contadora Giuliana Pérez que lo acompañó en el viaje "a priori violaron lo establecido en la ley de viáticos".

La norma a la que refiere es la ley nº 19.771, que fue promulgada a mediados de julio de 2019 y cuya vigencia fue prorrogada en diciembre de ese año hasta 2021. Aunque esa prórroga se establecía desde el "12 de julio de 2019 hasta el 1° de enero de 2021", Schipani entiende que el marco legal estaba vigente al momento de realizados los viajes y advierte que los involucrados no cumplieron con el artículo 5, que obligaba a presentar comprobantes como mínimo por el 80% de los gastos.

"En el viaje de diciembre de 2019 esa ley regía y no fue cumplida, dado que Toma y Pérez no respaldaron mucho más del 20% de los gastos. En efecto Toma gastó en viáticos en ese viaje US$ 1.994, presentando comprobantes por solo US$ 1.324. Le quedaron US$ 670 sin comprobantes cuando la ley solo permitía el 20%, que eran US$ 398. Pérez gastó en ese viaje US$ 1.323 y presentó comprobantes por US$ 635. No presentó comprobantes por US$ 688 cuando la ley solo le permitía por US$ 264", afirmó Schipani.

La semana pasada, el Senado de la República votó –con los votos del oficialismo– la derogación de la ley 19.771.

Según supo El Observador, el hotel Ambasciatori Palace suele ser una de las recomendaciones de la embajada uruguaya para las delegaciones que viajan a Roma.