Los Hermanos láser y una segunda vuelta en el living de El Observador

Los Hermanos Láser ya saben cómo es tocar en una redacción. Fueron los encargados de abrir la edición 2013 del ciclo Música en redacción, y ahora les tocó volver. En la primera visita venían con las canciones de su disco debut homónimo a cuestas, que los había presentado como herederos de la banda Vieja historia, y los había convertido en uno de los nombres a seguir en el mundo del indie local.

Ahora regresaron con las canciones que son parte de El problema de la forma, su segundo álbum, lanzado en 2018 tras una espera de cinco años. Después del exigente proceso de composición y grabación, las canciones salieron al mundo y la banda está ahora presentándolas tanto en los escenarios locales como de la región.

Martín Cáceres, vocalista y guitarrista, contó que fue “emocionante, siempre con su grado de incertidumbre” tocar en este formato que tiene más que ver con la grabación que con un show.

“Interrumpir a la gente trabajando siempre está bien”, ironizó su hermano, Sebastián, guitarrista y armonicista del quinteto.

Los dos respondieron el cuestionario del ciclo, luego de interpretar cinco canciones de su disco más reciente

¿Qué plataformas digitales usan para escuchar música?

Sebastián Cáceres: Spotify usualmente. Algo de YouTube, aunque ahora con los avisos es más incómodo.

Martín Cáceres: Uso cada tanto Bandcamp, más bien como canal de búsqueda, y obviamente Spotify que es el primero. Y siempre intento ir a los discos duros que tengo, que son mi servidor propio, que uso para no perderme, porque buscar los temas a veces es lo más difícil, y en esos discos tengo mis bandas sonoras.

SC: También uso discos duros para guardar toda mi música, porque si un día viene el apagón electrónico, el día después voy a seguir escuchando mis cosas.

¿Descubrimiento semanal de Spotify si o no?

SC: No sé que es.

MC: Trato de buscar cosas raras para que no me detecte el algoritmo.

SC: El otro día pensaba que antes de pagarlo nos aparecían muchas publicidades de reguetón, que no tiene nada que ver con lo que buscamos, no me quieren vender nada, solo molestarme, entonces me preguntaba si a la gente que escucha reguetón le ponen avisos de lo que yo escucho, que no tiene nada que ver.

¿Son fundamentalistas de escuchar el disco entero o pueden picotear sin problemas?

MC: No somos fundamentalistas. No fundamos nada. Está todo fundado. Más bien nos adaptamos a todo. Los cambios fueron gigantes, acá no se podía comprar un CD, era complicado. Si somos fundamentalistas de escuchar discos completos, nos gusta hacer discos completos pero también las canciones sueltas.

¿Vinilo, cedé o casete?

MC: Se podría tomar todo junto (risas). Ahora es el vinilo.

SC: De esos el único que tiene algo que vale la pena es el vinilo, porque es calidad analógica. Yo ya me alejé.

¿Cuáles son los sonidos de su infancia?

SC: Recuerdo el tren de Sayago, que de la ventana de nuestro cuarto se escuchaba. La bocina del tren.

MC: El carnaval del barrio Lavalleja, con todos los humoristas. De música los casetes de María Elena Walsh.

¿Qué valor le dan al silencio?

MC: Es preciado. Nosotros como músicos todo el tiempo estamos tratando de encontrar el silencio para hacer ruido, es lo más complicado. Y en esta ciudad se vuelve todavía más complicado. Ya está muy acotado donde se puede hacer y donde no, eso es una lástima, que se te siga metiendo el ruido por la ventana. Del silencio salen las mejores cosas.

¿Cuál es el ruido que más les molesta de Montevideo?

SC: El ruido de los taladros neumáticos. Tal vez que porque ahora tengo uno enfrente

MC: El 116 rabioso tratando de llegar temprano porque lo desviaron pasando frente a casa.

¿Qué canción de casamiento no bailan de ninguna manera?

SC: Ahí vale todo. No hay ninguna. Si estamos en el baile, bailamos.

MC: Se aprecia la música que hicieron para moverse.

¿Cuál es su placer culposo musical?

MC: Varios. Pero no son culposos, son abandonados. Cosas que quisimos trascender porque le encontramos todos los trucos.

¿Cuál fue la última canción que los emocionó?

SC: El corte del disco Warm, de Jeff Tweedy (Some birds).

¿Qué canción no puede faltar durante un viaje en carretera?

SC: La de Steppenwolf, ¿cómo se llama?

MC: Seguro no puede faltar Arcade Fire

SC: Los Doors

MC: Si, no puede faltar una playlist de The Doors

¿Qué canción debería sonar en sus velorios?

SC: Alguna vez pensé en Champagne Supernova, de Oasis. La anoté en algún lado para avisarle a los familiares.

¿Qué canción los ayuda a sobrevivir los domingos?

MC: Contigo el salto, de Señor Faraón. Para ser feliz y encarar para la feria.

¿Una canción para despertarse?

SC: Para mi cualquiera del Sea Change o del Mutations de Beck, de esos discos tranquilos suyos.

¿Banda de sonido en la que les hubiese gustado participar?

SC: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Si hubiéramos podido componer algo que entrara en esa película ya podemos bajar la cortina.

¿Cinco discos infaltables?

Elegimos solo del 2000 en adelante, porque para atrás hay demasiados: Sea change, de Beck; Sky blue sky, de Wilco; Howl, de Black Rebel Motorcycle Club; 2, de Mac Demarco, y The trials of Van Occuphanter, de Midlake

¿Cuál fue su primer disco?

SC: El Load, de Metallica. Fue el primer cedé.

MC: Mi vieja lo compró por medios piratas. No el disco, era original, era pirata la forma de conseguirlo.

SC: ¡No, fue a la disquería! Estaba envuelto, fue el regalo de Navidad.

MC: Eso te dijeron a vos (risas)

Músico uruguayo fundamental de ayer, hoy y siempre

SC: Diría Zitarrosa, pero no puedo recortar. ¿Cómo dejar afuera a Cabrera, cómo dejar afuera al Tussi? Jaime...no se puede elegir uno. Pero ahí hay varios.

¿Con que músico les gustaría colaborar?

SC: Los de la lista anterior salvo Zitarrosa, que precisaríamos un médium.

MC: Mataplantas es una banda con la que nos gustaría. Nosotros eramos unos niñacos y ellos tenían un lote de canciones increíbles, y ahora volvieron. Son una banda que tal vez la luchó parecido a nosotros en lo generacional. Sería gente con la que me encontraría e intentaría hacer un tema. O con los de El mató a un policía motorizado, es un sueño. Pero prefiero no conocer a los que me gustan para no destrozar sus bellas canciones (risas).

¿Cuáles son sus rituales previos a la salida al escenario?

SC: El otro día intentamos hacer uno que era un mantra. Como diez minutos de mmmmm.

MC: Algunos se sintieron incómodos y casi vomitan. De vergüenza, más bien (risas).

En el escenario, ¿agua, cerveza o whisky?

SC: Agüita.

MC: En el escenario sudor, y si se puede, agua.

¿Festival grande o sala chica?

MC: Sala chica.

¿Cuál fue su primer instrumento?

MC: Una guitarra española con un micrófono inventado, un auricular que lo enchufabas en cualquier entrada de micrófono y salía amplificada. Estaba en casa.

SC: Había una flauta también, y unas maracas, pero de esas que dicen Cuba y no suenan nada. Y le pegábamos a las ollas.

MC: Si, había unos latones y unas cosas con las que inventábamos baterías.

¿Cuál es su vinculo afectivo con sus instrumentos viejos?

MC: No se cambian, y cuando se hacen viejos suenan mejor. Así que mientras se pueda los tenemos y los usamos, salvo que algún día los tengamos que vender para pagar un disco o algo así.

¿Tienen un enfoque metódico de la creación, todos los días le dedican un tiempo y se aíslan de todo, o son más libres?

SC: Hay que encerrarse un poquito, para no escuchar el 116 y el martillo hidráulico.

MC: Siempre más hacia adentro, si.

