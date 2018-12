Los más jóvenes impulsan las ventas de marcas de lujo

El crecimiento de las ventas de productos de lujo está siendo impulsado por la generación de los millennials (nacidos entre 1988 y 1995 aproximadamente) y de la generación Z (nacidos entre 1995 y 2010) , quienes con diferentes expectativas buscan una experiencia de compra personalizada, según el informe Las Potencias Globales de los Artículos de Lujo 2018 publicado por Deloitte.

Así, estos dos grupos sociales representarán más del 40% del mercado global de artículos de lujo en 2025, en comparación con alrededor del 30% en 2016.

Un dato que muestra el estudio es que si bien internet se ha convertido en una parte integral de los hábitos de compra de varios grupos de consumidores en todo el mundo, los consumidores millennials también son importantes para las compras en tienda física.

Ésto revela que los jóvenes esperan un experiencia personalizada de alto valor, por lo que las marcas de lujo deberían tratar de cambiar sus modelos comerciales para satisfacer esta demanda.

Top 10 de compañías de lujo

Según Deloitte , las cien mayores compañías de lujo a nivel mundial han alcanzado en total una facturación media conjunta de US$ 2.200 millones. A nivel mundial, el ranking global vuelve a estar encabezado por el francés LVMH Möet Hennessy-Louis Vuitton, con una facturación de US$ 41.593 millones en el ejercicio anterior, de los cuales US$ 23.447 millones corresponden a artículos de lujo.

El top 10 empresas de artículos de lujo fueron las mismas que en los tres años anteriores, aunque seis empresas intercambiaron lugares dentro de este grupo de élite. Las tres principales potencias de artículos de lujo, LVMH, Estée Lauder y Richemont, de origen francés, estadounidense y suizo, respectivamente, han reportado utilidades de dos dígitos cada año durante los últimos cinco.

El informe revela también que el mercado de lujo resistió la incertidumbre económica y las crisis geopolíticas, acercándose al monto de US$ 1.000 millones a fines del 2018.

Además, el estudio indica que por tercer año consecutivo, Italia fue el hogar de la mayor cantidad de empresas de artículos de lujo ubicadas en el ranking de las 20 de más rápido crecimiento, siendo seis de estas de origen italiano. En este ranking también se encontraron cuatro compañías francesas.

El mercado de lujo resistió la incertidumbre económica y las crisis geopolíticas, acercándose al monto de US$ 1.000 millones a fines del 2018

En la actualidad, los cambios en las tendencias económicas, la rápida transformación digital y la evolución de las preferencias y los gustos de los consumidores está creando un nuevo panorama competitivo donde las estrategias corporativas tradicionales se encuentran amenazadas.

Listado de las compañías

1. LVMH Möet Hennessy-Louis Vuitton

2. Estée Lauder

3. Richemont

4. Luxottica group

5. Kering

6. L´Oreal Luxe

7. The Swatch Group

8. Ralph Lauren Corporation

9. PVH Corp

10. Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Fuente: Gestión - RIPE