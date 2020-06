Los pasos que siguieron la fiscalía y la policía para resolver el triple homicidio

El asesino conocía a sus víctimas o a una de ellas, y por eso entró sin forzar la puerta del destacamento de la Armada que custodia una antena en la Fortaleza del Cerro, en la madrugada de este domingo. El infante de marina Juan Manuel Escobar estaba durmiendo, por lo que no se dio cuenta cuando el delincuente le quitó su pistola nueve milímetros con la que luego disparó dos veces a la cabeza de sus compañeros, Alex Guillenea y Alan Rodríguez. Escobar se despertó con los disparos, pero casi no pudo reaccionar: recibió seis tiros, dos de ellos en la cabeza.

Esa es la teoría del caso que tiene la fiscal de Homicidios Mirta Morales, según lo relató en una conferencia de prensa este martes y en el dictamen que publicó la Fiscalía, en la que detalló que quedó de manifiesto que el atacante "sabía la operativa, conocía que dos personas se quedaban en la parte anterior del lugar y en un cuartito descansaba otro". "Solo una persona que sabe la operativa, conoce eso", afirmó minutos después de salir de la audiencia judicial en la que se imputó al autor de la masacre de un delito de homicidio muy especialmente agravado, y a un hombre y una mujer –pareja entre sí–, responsables de encubrirlo. Estas personas lo alojaron en una vivienda ubicada en la calle Bulgaria (en el Cerro), que fue allanada este lunes –lugar en el que los tres imputados fueron detenidos–, y contribuyeron a ocultar las armas robadas, y vender dos de ellas.

En la casa donde se ocultó el presunto homicida, la policía encontró dos cargadores de pistola Glock, ambos con diecisiete municiones, y una pistola de la misma marca, sin cargador. Esta arma, como lo determinaron luego las pericias, fue la que usó el presunto asesino

El trabajo de la Policía Científica fue clave para resolver el caso, como lo reconoció el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en la conferencia de prensa luego de la audiencia, en la que también estaba presente el fiscal de Corte, Jorge Díaz, además de Morales. Los técnicos de esta dirección encontraron huellas dactilares en el "picaporte interior que permitía el acceso al lugar donde descansaba" Escobar, tal como lo detalló la fiscal del caso en su dictamen.

Camilo dos Santos

Además, en los championes del principal imputado se encontró "manchas pardo rojizas" que a la postre resultaron ser sangre.

El acusado de homicidio integró la Armada desde 2014 hasta marzo de este año cuando fue cesado. Precisamente, ese dato abonaba la principal hipótesis que tenían algunos jerarcas policiales el mismo domingo, según supo El Observador porque solo un hombre que conoce el lugar y sus víctima podía entrar con tanta facilidad al puesto de control y disparar como lo hizo.

"Como se sabía la operativa, conocía que dos personas se quedaban en la parte anterior del lugar y en un cuartito descansaba otro. Solo una persona que sabe la operativa, conoce eso", afirmó Morales.

Como informó El Observador en base a fuentes de la investigación y confirmó Díaz este martes, en noviembre del año pasado la Armada Nacional puso en conocimiento a la Fiscalía que había un plan de ataque al puesto de control ubicado en la Fortaleza del Cerro, donde este domingo tuvo lugar el asesinato a los tres infantes de marina, aunque ahora se descartó que existiera vínculo entre la persona que propuso ese ataque y el homicida.

En la rueda de prensa, Díaz dijo que por "mandato legal" no le correspondía al Ministerio Público indagar sobre ese aviso porque la función de la Fiscalía "es investigar y perseguir delitos, no actos que no son punibles".

Camilo dos Santos

El ministro Larrañaga destacó la coordinación entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior y resaltó el esfuerzo de la policía, que llevó a que en 24 horas se ubicara al homicida.

Sin declarar

Ante la consulta sobre si habían más personas vinculadas al homicidio, la fiscal Morales aseguró que eso era algo que no podía descartar, pero que no había "una gran evidencia" de que puedan haber más imputados.



Además, dijo que el acusado del delito "hizo uso de su legítimo derecho a no declarar, cosa que puede revertirse en el correr de la investigación".