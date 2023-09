Los personajes uruguayos que llegaron a El Corte Inglés en España y van por su propia seria animada

El propósito de Me!Humanity siempre fue construir identidad. La historia de la emprendedora Agustina Roig comenzó creando personajes que identificaran a los más pequeños y su primer producto fueron las etiquetas. Asi nació, por ejemplo, una me! bailarina y un me! jugador de fútbol. Pero en esas ilustraciones se escondía un futuro prometedor que su creadora no se cansó de soñar.

"Luego el público llegaba pidiendo los estereotipos que quería", dice Roig que continuó desarrollando los me!Humanity al punto de imaginar que sus ilustraciones —que llegaron a ser 550 personajes diferentes— fueran más que etiquetas.

"Creo mucho en el poder del pensamiento", cuenta Agustina Roig en entrevista con Café & Negocios y además de aplicar esa creencia lo complementa con un trabajo constante que ya lleva nueve años. En su camino no faltaron las piedras y admite que se dio la cabeza contra la pared en varias oportunidades, "muchas empresas no querían incluir personajes que la gente no conocía", cuenta.

"Recuerdo que le mostré a una persona que tenía licencias de Disney que poniendo en góndola personajes que nade conocía no ibamos a vender nada, que nos iba a ir mal, pero que le pasaba algo con mis personajes, me decía ´soy ingeniero y me encantaría tener un termo de Me ingeniero´ así que me propuso intentarlo de a poco". Empezó a hacer unos termos y tupper y cuando se lo vendió al supermercado desde allí pedían juegos de caja que tenían que estar listos en una semana. Agustina, embarazada y a punto de dar a luz logró desarrollar los juegos siguiendo los parámentros del licenciatario e incluirlos también en góndola donde su licencia Me Hummanity compartía espacio con gigantes como Spiderman, las princesas de Disney. "Se vendieron casi a la par de licencias multimillonarias", recuerda Roig, su instinto no le había fallado.

"Me di cuenta de que mis personajes tenían el potencial de ser vendidos sin ser conocidos y enfoque mi estrategia a generar producto", reconoce. Así comenzó a tocar puertas de los licenciatarios para hacerle lugar a sus productos en los más variados artículos.

Muchas veces se dio la cabeza contra la pared tratando de alcanzar nuevas oportunidades y en muchas ocasiones asumiendo ella mismo el riesgo comenzó a mandar a hacer los productos de meHummanity para que las tiendas de retail pudieran ver los resultados y se decidieran a probar.

"Cada año fue creciendo y a diferencia de las películas no pasa de moda, es como lo que sucede con Hello Kitty o Snoopy", indica la impulsora de los personajes

Así llegó a las grandes superficies y a papelerías uruguayas —y más adelante también argentinas— con cuadernos, botellas, tuppers, patines, bicicletas, peluches y hasta sillas para autos de la marca. Gracias a estas primeras experiencias además del aprendizaje obtenido, Roig se ganó el respeto de sus socios comerciales y como la caracteriza decidió apostar por más.

El siguiente paso fue dotar de contenido a esos entañables muñecos, para eso se convirtió también en autora de libros de la mano de la editorial Santillana, la primera a la que le acercó su trabajo, y se unió a la psicóloga Sofía Viotti para escribir los cinco primeros títulos "me!"—al día de hoy hay 12 libros publicados y Roig adelanta que serán más—. Así trabajaron temas centrados en la identidad. "Todos somos un Me! diferente, único y el Hummanity nos une a todos en la misma humanidad". "Un tema tan inmenso como la identidad—individual y social— abarca muchos subtemas como emociones , valores, autoestima, cuidado, habilidades personales, y ahí se fue armando todo un mundo lleno de riquezas", aporta Roig.

Gentileza Me!Humanity Agustina Roig, la creadora de MeHumanity con sus libros

Me!Humanity sale al mundo

El emprendimiento uruguayo firmó un acuerdo con la española CYP Brands, empresa productora que grandes licencias. De hecho, ahora en su sitio web la firma española asegura: "Harry Potter, Tortugas Ninja, Sonic, Batman, Me!Humanity o El Principito son algunas de las nuevas licencias juveniles más destacadas de esta temporada".

"Se enamoraron de Me!Humanity", cuenta Roig. Los españoles conocieron a los Me! al recorrer distintas fábricas chinas y encontrarse con los muñecos en producción que tenían como destino Argentina. Mandaron a hacer 40.000 libros impresos de 10 titulos Me! luncheras, lápices de colores, mochilas, termitos, tazas e incluso compraron peluches a Phi Phi toys, una de las primeras empresas uruguayas que apostó por me!Humanity.

"Ahora el 30 de setiembre me voy al lanzamiento en El Corte Inglés, (los personajes) van a estar en 30 de sus tiendas, en La Casa del Libro y en la cadena francesa Fnac". Además de recorrer todos los locales y ver sus productos, Roig mantendrá reuniones para diseñar el plan de comunicación y de expansión de cara a 2024 y 2025. "Vamos a conocer el calendario de ferias y presentaciones, y ese año vamos a exponer en la feria del año", este año tendrá un adelanto teniendo reuniones para tratar de llevar a Me! de España a toda la comunidad europea.

"Vamos a tener contactos con la prensa y tenemos el objetivo de hacer una coproducción para una serie animada", cuenta la creadora de los Me!

Luego de España la siguente escala será Londres donde participará de la feria manteniendo 21 reuniones con grandes emrpesas como Hasbro, Mattel o Paramount. "Pueden salir grandísimas oportunidades o que sea solo la experiencia, pero tengo confianza de que algo va a salir", remarca la emprendedora haciendo gala del optimismo que es su sello personal y cierra con una frase que ya es casi su mantra: "hasta Disney sin escalas".