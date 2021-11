BPS trabaja en nuevas líneas de acción para construcción de viviendas y quiere potenciar el Plan Ibirapitá 

El Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) apunta a llegar al final del período con avances importantes en el tema vivienda, mejores en el Plan Ibirapitá y un mayor control sobre las certificaciones médicas.

Alfredo Cabrera, nuevo titular del BPS desde el 17 de octubre tras la salida de Hugo Odizzio, dijo en entrevista con El Observador que se están elaborando “nuevas líneas de acción” en lo que refiere a vivienda, apuntado a las 6.200 personas que están a la espera de una solución habitacional.

Según Cabrera, el BPS se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Mevir. En esa línea, destacó que Mevir amplió su actividad a centros de hasta 20 mil personas, lo que implica un “componente urbano” que “puede permitir acceder a opciones de vivienda”.

“Estamos manejando algún modelo más, tal vez alguna ayuda de alquiler para reunificación de familias, pensar en que ellos jubilados que estén solos y tengan un familiar que no los puede mantener; buscar alguna forma de apoyo si la familia pasa a vivir junta. Ayudar al familiar que tiene que sostener al mayor que no tiene medios”, contó el jerarca. Y agregó: “A las líneas de acción que ya tenemos estamos pensando en agregarle algunas otras que esperemos antes de fin de año poder presentar”.

El ente prevé entregar cerca de 60 viviendas para fin de año: un complejo habitacional en Montevideo para fines de noviembre y otro en el interior para fines de diciembre.

BPS

Complejo de viviendas para jubilados

Al ser consultado por el tiempo que le puede llevar al BPS brindarle solución habitacional a esas 6.200 familias que están en lista de espera, Cabrera aclaró que se está “analizando el perfil” de las personas porque “si bien tienen datos objetivos que las convierten en todas iguales como un determinado nivel de ingresos y determinadas características” también tienen “realidades personales distintas”.

“Hay quienes tienen familia y quienes no, hay quienes puede tener un apoyo y quienes no, hay quienes conviven con una persona y quienes lo hacen solas. También quienes están en situación de calle y quienes no. Estamos analizando y desagregando esa lista para pensar en atenderla de manera multidisciplinaria en función de las distintas realidades”, explicó.

El presidente del BPS informó que el organismo en 2019 demoraba 51 meses en entregar una vivienda y 137 días en readjudicar una, alcanzando una satisfacción de 64% entre los beneficiarios. Para el final del período, se apunta a que el tiempo de entrega de la vivienda sea de 39 meses, el de readjudicación sea 90 días y que la satisfacción alcance un 77%.

Mejoras en Plan Ibirapitá

Otro de los objetivos establecidos por la nueva administración es la de mejorar el Plan Ibirapitá que, según Cabrera, se encuentra en “un proceso de análisis a partir de datos de la realidad”. En ese sentido, señaló que se busca “pasar de un programa basado en los dispositivos a un programa basado en los contenidos”.

El jerarca destacó las últimas encuestas realizadas por el Plan Ceibal y señaló que las mismas arrojan que las personas utilizan más los teléfonos celulares que las tablets. “Nos parece que dar la integración digital, además de resolver el tema de los dispositivos, implica crear una comunidad digital que tenga aspectos de entretenimiento, inclusión cultural, e información y donde las personas puedan acceder a contenidos que la conviertan en comunidad, no alcanza con dar una tablet”, sostuvo.

Y agregó: “Tal vez lo que hay que hacer es permitir que las personas elijan el dispositivo que quieran. Podríamos manejar una ayuda y dar la opción de que aquel que se sienta más cómodo con algún dispositivo busque ese y el que tenga otro que sea otro, pero la realidad es que los teléfonos inteligentes han ido ocupando el lugar de las tablets”.

Diego Battiste

Plan Ibirapitá

Cabrera informó que el BPS se encuentra en conversaciones con el Sodre para ver contenidos del Archivo Nacional de Imágenes, al igual que con el Plan Ceibal y Antel, apuntando a un nuevo perfil centrado en contenidos y carga de datos.

“Entretenimiento, calidad de vida, ciudadanía, integración digital y democratización de la cultura, esas serían las líneas en las que debería basarse una comunidad virtual para los mayores”, expresó.

Certificaciones médicas

En lo que tiene que ver con las situaciones de abuso de las certificaciones médicas, el presidente del BPS indicó que “hay muchas cosas por mejorar” ya que es un tema “que involucra a muchos actores” y que “preocupa” al organismo porque “cada peso que se malgasta o se pierde es un peso que no va a un destinatario que lo precisa”.

Según Cabrera, el ente está en diálogo con la Junta Nacional de Salud (Junasa) y los distintos prestadores procurando la instalación definitiva de una historia clínica electrónica que “va a ayudar al control”.

“La eventual utilización de algunos otros elementos tecnológicos como pueden ser el reconocimiento biométrico también nos podrían dar una mano para ir adelante”, apuntó.