Los posibles interesados por el hotel de Rocha y el "deseo" de Lacalle de que sea en La Coronilla

Las autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) tuvieron "conversaciones informales" con cinco posibles inversores para un proyecto de hotel cinco estrellas con casino privado que este martes se presentó en Rocha con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou. Uno de los grupos con los que se han reunido los jerarcas es uruguayo y tiene "vínculos con con casinos de Las Vegas", informó a El Observador el subsecretario Remo Monzeglio.

El llamado internacional a inversores se inicia el próximo 23 de setiembre y habrá un plazo de 60 días para la recepción de iniciativas. La condición que establecerá el gobierno, además de que sea un hotel con casino privado, es que tenga un mínimo de 150 habitaciones.

Una de las opciones que maneja el ministerio para la construcción es el balneario La Coronilla, informó el semanario Búsqueda el jueves, y ese es el "deseo" del presidente. "Ha visto deteriorarse esa zona. Lacalle Pou ama profundamente toda la costa rochense. Creo que es una expresión de deseo", dijo Monzeglio, aunque aclaró que se evaluará de hacerlo en otro punto de la costa según la propuesta de los inversores.

Presidencia

El subsecretario de Turismo Remo Monzeglio, el ministro Germán Cardoso y la intendenta de Rocha, Flavia Coelho, en la presentación de un proyecto de hotel cinco estrellas en Rocha

Con este proyecto, el gobierno busca atraer a un público de poder adquisitivo alto que consideran que a la costa de Rocha no llega. Los turistas que vacacionan actualmente en este lugar tienen un perfil económico "alto a medio alto", definió Monzeglio.

El público al que apuesta el Mintur con este hotel tiene una mayor capacidad de gasto y el desafío es que lleguen grandes jugadores de casino, que provienen de ciudades como San Pablo.

"Circunstancias dadas"

El complejo deberá estar entre La Paloma y La Coronilla, aunque en el ministerio están "abiertos" al área en donde sea construido. El terreno en el que se construya puede ser ofrecido por el propio oferente o proponer una tierra que pertenezca al Estado o a la Intendencia de Rocha, dijo el ministro Germán Cardoso en la presentación.

Lacalle Pou señaló que Rocha "está cansado" de que se propongan proyectos y que no salgan. El presidente destacó que es una "propuesta abarcativa" porque permite que la inversión se realice entre Rocha y el Chuy y porque da la posibilidad de que sea tanto en una propiedad pública como privada.

Pero Lacalle Pou indicó que el proyecto debe ser "armónico con lo que se espera de Rocha". "El desarrollo del departamento no puede ser ni a intención de la comunidad el mismo que Maldonado. Las inversiones van a tener siempre que guardar un estricto cuidado al medioambiente, que es el gran potencial del departamento que todos queremos y disfrutamos", apuntó.

"Creo que están dadas las circunstancias en el mundo, en la región y por el tipo de planteo que se hace (para) que esta vez no haya una misma frustración", agregó.

Lacalle destacó que en algunos departamentos "se están haciendo inversiones" para la temporada de verano, y explicó que esto sucede por un "optimismo" del que emprende y porque "está viendo" que uruguayos con un alto poder adquisitivo "van a salir en el verano".

En la presentación del hotel, Cardoso destacó que en abril la cartera comenzó a trabajar en el pliego. Las autoridades entregaron un borrador del documento a la intendenta de Rocha, Flavia Coelho, para que realice sus sugerencias al proyecto antes del miércoles.

"Este es un momento ideal para hacerlo. Todo el mundo está paralizado por la situación, por la incertidumbre. El capital no es que desaparece sino cambia de manos y las grandes empresas que manejan hoteles con casinos en este momento no tendrían problemas en querer invertir en un lugar que tampoco es tan pero tan descabellado" para invertir, explicó Monzeglio.

Los otros proyectos

El Mintur tiene otro proyecto hotelero en Atlántida que está "mucho más avanzado", según el viceministro. En este lugar ya se "determinaron los espacios", la "infraestructura adicional" que necesita el hotel y se estudia la posibilidad de hacer saneamiento.

Los grupos que están interesados son los mismos que en la propuesta de Rocha, informó el jerarca.

La exigencia adicional que establece el ministerio para otorgar la licencia de casino privado es que se construya un puerto deportivo con 50 amarras. Este requisito no está en el llamado de Rocha por el puerto de La Paloma.

"Atlántida es un puesto de recalada de gente que pueda estar viniendo de Buenos Aires hacia Punta del Este, mientras que en el caso de La Paloma está más alejado", dijo.

El Mintur también busca atraer inversiones para el hotel casino de Carmelo, que es propiedad de la cartera. Este complejo estuvo a concesión durante 30 años, pero los concesionarios están próximo a entregarlo. El ministro le planteó a Lacalle poder hacer un proyecto que "jerarquice" el hotel, informó Monzeglio.

Cardoso dijo el jueves a El Observador que la cartera trabaja para hacer un "pliego parecido" a los anteriores y tener un "relanzamiento".

El ministro destacó que "hay muchos intereses y consultas sobre la radicación de inversiones en el país", comentó. Según el ministro, grupos económicos y empresarios perciben a Uruguay de "manera distinta" por el "manejo de la pandemia". "Vamos a poder obtener la captación de una corriente importante de inversiones extranjeras", explicó.

La propuesta a "largo plazo" y la comparación con Enjoy



La Asociación de Hoteles y Restaurantes cree que es "positivo" el llamado para el hotel cinco estrellas de Rocha que realizó el gobierno. El presidente de la asociación, Francisco Rodríguez, destacó que un hotel con estas características genera entre 150 y 200 empleos. "Tendrá que haber muchas cosas junto a eso para que se amplíe el panorama y la oferta", comentó a El Observador.



"Por el bien de todo el sector de turismo nosotros lo que queremos es que se sumen propuestas y proyectos, y que después vengan los turistas porque después hay que llenarlos", advirtió.



Rodríguez dijo que esto no es "algo para ahora" porque estima que esta inversión estará pronta para 2022. Y pidió: "Ojalá se puedan conseguir mejoras para los que están luchando en estos momentos".



"Es una idea del Ministerio de Turismo trabajando a largo plazo y eso es lo positivo que vemos en este caso. Es una inversión importante, que da mano de obra", comentó. Además, destacó que este proyecto ayudaría a que no se vaya del país personal capacitado.



De concretarse, este proyecto sería "un derrame" a todo el sector, dijo Rodríguez. "La llegada del Enjoy a Punta del Este mejoró la situación. No fue peor para el resto de los hoteles, al contrario: amplió la plaza".



El empresario comentó que el sector está necesitando "mucho más de lo que se está haciendo" y comentó que el gobierno debe pensar en el corto y el largo plazo.